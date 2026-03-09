Об этом говорится в материале информационного агентства Reuters, которое ссылается сразу на 3 осведомленных источника.

Читайте также Одна из стран Европы пытается обуздать цены на топливо: правительство установило фиксированные цены

Что известно о мыслях Трампа дать российской нефти еще один шанс?

Такой шаг, объясняют в агентстве, направлен на увеличение глобальных поставок нефти на фоне серьезных перебоев с поставками с Ближнего Востока из-за эскалации конфликта, но одновременно может осложнить американские усилия по ограничению доходов России от войны в Украине.

В кругах Трампа обсуждается как широкое ослабление санкций, так и более точечные варианты. Говорится, например, о разрешении определенным странам, в частности Индии, покупать российскую нефть без риска американских штрафов или тарифов.

На прошлой неделе США уже позволили Индии временно приобрести российскую нефть, которая находилась на танкерах в море, чтобы помочь стране справиться с дефицитом поставок с Ближнего Востока.

По словам источников, новые решения могут быть объявлены уже в ближайшее время. Со своей стороны представитель Белого дома Тейлор Роджерс заявила, что президент Трамп и вся его энергетическая команда заранее разработали четкий план стабилизации энергетических рынков еще до начала операции "Эпическая ярость" и продолжают рассматривать все реальные варианты.

Любое официальное объявление политики поступит непосредственно от президента или его команды, - добавила Роджерс.

Кстати, премьер-министр Венгрии с пророссийскими взглядами Виктор Орбан традиционно обвиняет Украину в высоких ценах на топливо из-за блокирования поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Как война в Иране играет на руку российской экономике?