Что стремится сделать Венгрия по ценам на топливо?

Они будут актуальны для семей и предприятий страны, о чем сообщил премьер-министр Виктор Орбан.

Чтобы сдержать непрерывный рост цен на топливо, мы вводим фиксированную цену для всех венгерских семей и предприятий с севера сегодня,

– заявил Орбан.

Бензин будет стоить 595 форинтов.

Цена на дизель составит 615 форинтов.

Обратите внимание! Это примерно 59,5 и 61,5 гривны по состоянию на понедельник, 9 марта, согласно данным, опубликованных на сайте Минфина.

Напомним, что Виктор Орбан также призвал Евросоюз отменить любые ограничения по энергоносителям России, которые действуют на территории Европы. Об этом говорится в его видеообращении.

Согласно словам Избранного, причинами высоких цен на топливо является не только война на Ближнем Востоке, а еще и "блокада" поставок нефти России через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба". Представитель Венгрии считает, что остановка транзита является угрозой не только для Венгрии, но и для всего ЕС.

Заметьте! На фоне событий Виктор Орбан созвал чрезвычайное заседание правительства и инициировал письмо к председателю Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В письме он призывает отменить санкции против российских энергоносителей.

Что еще известно о ситуации с топливом?