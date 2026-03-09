Что стремится сделать Венгрия по ценам на топливо?
Они будут актуальны для семей и предприятий страны, о чем сообщил премьер-министр Виктор Орбан.
Чтобы сдержать непрерывный рост цен на топливо, мы вводим фиксированную цену для всех венгерских семей и предприятий с севера сегодня,
– заявил Орбан.
- Бензин будет стоить 595 форинтов.
- Цена на дизель составит 615 форинтов.
Обратите внимание! Это примерно 59,5 и 61,5 гривны по состоянию на понедельник, 9 марта, согласно данным, опубликованных на сайте Минфина.
Напомним, что Виктор Орбан также призвал Евросоюз отменить любые ограничения по энергоносителям России, которые действуют на территории Европы. Об этом говорится в его видеообращении.
Согласно словам Избранного, причинами высоких цен на топливо является не только война на Ближнем Востоке, а еще и "блокада" поставок нефти России через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба". Представитель Венгрии считает, что остановка транзита является угрозой не только для Венгрии, но и для всего ЕС.
Заметьте! На фоне событий Виктор Орбан созвал чрезвычайное заседание правительства и инициировал письмо к председателю Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В письме он призывает отменить санкции против российских энергоносителей.
Что еще известно о ситуации с топливом?
- Цены на топливо растут по всему миру. В частности в Китае предельные цены на бензин и дизель выросли на 695 и 670 юаней за тонну соответственно.
- Экономические последствия боевых действий на Ближнем Востоке ощущают все. Но наибольший удар, как отмечают СМИ, "будет нанесен" странам Европы.