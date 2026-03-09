Как на Европу влияет война на Ближнем Востоке?

Поскольку стоимость нефти выросла до цены более 100 долларов за баррель, иностранные лидеры начинают говорить о волновых экономических последствиях войны, о чем пишет The Guardian.

Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии Мы сейчас наблюдаем региональный конфликт с непредсказуемыми последствиями. И этот эффект распространения уже является реальностью сегодня.

Она добавила, что европейские граждане "оказались под перекрестным огнем".

В частности фон дер Ляйен заявила, что народ Ирана "заслуживает свободу, достоинство и право самостоятельно определять свое будущее".

Говоря о войне с Ираном, премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что чем дольше продлится конфликт, тем больше будет вероятное влияние на экономику страны.

Он отметил, что задача правительства сейчас – это действовать на опережение, смотреть вперед и работать вместе с другими.

Но важно признать, что такая работа необходима, потому что люди будут чувствовать – и вы, думаю, это тоже почувствуете – что чем дольше это продолжается, тем больше становится вероятность влияния на нашу экономику, а также на жизнь и благосостояние каждой семьи и каждого бизнеса,

– сказал Стармер.

Обратите внимание! FT пишет, что Еврозона и Великобритания увидят рост прогнозируемой инфляции более чем на полпункта. А скачок цен на энергоносители оставит наибольший след в Италии.

Что еще происходит на фоне событий на Ближнем Востоке?