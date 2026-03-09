Как на Европу влияет война на Ближнем Востоке?
Поскольку стоимость нефти выросла до цены более 100 долларов за баррель, иностранные лидеры начинают говорить о волновых экономических последствиях войны, о чем пишет The Guardian.
Читайте также Страны G7 могут использовать экстренные резервы: ситуация обостряется
Мы сейчас наблюдаем региональный конфликт с непредсказуемыми последствиями. И этот эффект распространения уже является реальностью сегодня.
Она добавила, что европейские граждане "оказались под перекрестным огнем".
В частности фон дер Ляйен заявила, что народ Ирана "заслуживает свободу, достоинство и право самостоятельно определять свое будущее".
Говоря о войне с Ираном, премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что чем дольше продлится конфликт, тем больше будет вероятное влияние на экономику страны.
Он отметил, что задача правительства сейчас – это действовать на опережение, смотреть вперед и работать вместе с другими.
Но важно признать, что такая работа необходима, потому что люди будут чувствовать – и вы, думаю, это тоже почувствуете – что чем дольше это продолжается, тем больше становится вероятность влияния на нашу экономику, а также на жизнь и благосостояние каждой семьи и каждого бизнеса,
– сказал Стармер.
Обратите внимание! FT пишет, что Еврозона и Великобритания увидят рост прогнозируемой инфляции более чем на полпункта. А скачок цен на энергоносители оставит наибольший след в Италии.
Что еще происходит на фоне событий на Ближнем Востоке?
- В понедельник, 9 марта, эталонные фьючерсы на газ подскочили на 30%. Особенно сложная ситуация происходит на газовом рынке Европы.
- В то же время цена нефти достигла более 119 долларов за баррель. Это уровень, которого не было еще с середины 2022 года. Кроме того, увеличение стало крупнейшим в истории дневным ростом.