Как растут цены на газ?

В понедельник, 9 марта, эталонные фьючерсы на газ подскочили на 30%, продолжив самый большой недельный рост со времен энергетического кризиса, пишет Bloomberg.

Фьючерсы на природный газ в США также выросли, достигнув самого высокого уровня за месяц.

Однако для газового рынка Европы ситуация особенно сложная, говорят специалисты. Дело в том, что европейские страны находятся сейчас в уязвимом положении, поскольку выходят из зимы с исчерпанными запасами в хранилищах.

Это означает, что этим летом ЕС придется покупать больше партий сжиженного природного газа, чтобы пополнить запасы. Но в то же время европейские покупатели будут вынуждены конкурировать за газ со странами Азии, поставки которого может быть ограниченным из-за войны в Иране.

Рынок постепенно осознает реальность длительных перебоев в поставках по всей энергетической цепочке. Сейчас мы видим, что перебои с поставками продлятся около трех месяцев,

– объясняет эксперт по энергетике Флоренс Шмит из Rabobank.

Все это повышает цены на голубое топливо.

Важно! По состоянию на восемь утра фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце на нидерландском хабе выросли на 20% – до 64 евро за мегаватт-час. А этот хаб является главным ориентиром в Европе.

Как растут цены на нефть?

Цены на газ выросли вслед за стоимостью нефти. В понедельник нефть подорожала более чем на 25%, достигнув самых высоких показателей с середины 2022 года, пишет Reuters.

Стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель. Ведь все больше крупных производителей на Ближнем Востоке сокращают добычу, а Ормузский пролив фактически остается закрытым.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 24,96 доллара (на 27%) – до 117,65 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 25,72 доллара (на 28,3%) – до 116,62 доллара за баррель.

Аналитики предупреждают, что рост цен на нефть Brent может стать крупнейшим однодневным скачком цен в истории.

Заметьте! На прошлой неделе цены уже резко повысились. Нефть Brent подорожала на 27%, а WTI – на целых 35,6%.

Почему газ дорожает?