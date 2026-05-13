Как США хотят контролировать транзит газа?

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT India.

США не скрывают желания контроля над транзитом газа через Украину,

– отметил глава российского МИД.

Более того, по словам Лаврова, Вашингтон нацелился также на газопроводы "Северные потоки". Якобы американцы стремятся выкупить части обоих трубопроводов у Европы за копейки, чтобы восстановить их, а после чего уже "диктовать собственные цены на газ".

К слову, это не впервые глава МИД России обвиняет США в желании доминировать на мировых энергетических рынках, пишет Reuters. Не так давно в эфире France Televisions Лавров заявлял почти аналогичное.

Соединенные Штаты также сейчас заявляют, что хотят захватить трубопровод "Северный поток",

– утверждал министр.

В чем еще Лавров обвиняет Соединенные Штаты?

К тому же Лавров убежден, что администрация действующего президента Дональда Трампа стремится экономически "наказать" Россию. И она якобы действует уже не в продолжение наследия предыдущего американского лидера Джо Байдена, а самостоятельно.

В частности, США якобы пытаются установить контроль над сотрудничеством, которое наладили в нефтяной отрасли Россия и Венесуэла.

Поэтому, по словам министра, никаких совместных проектов между Россией и США пока не реализуют.

Много правильных слов о том, что Россия и США имеют огромные перспективы для взаимовыгодных, современных, технологических, энергетических и других проектов. Но на самом деле ничего не происходит,

– отметил Лавров.

В дополнение он отметил, что западные страны сейчас пытаются запретить российский газ в мире, чтобы наказать Москву. Но та, в свою очередь, якобы всегда "добросовестно относится к своим обязанностям".

Важно! Ранее эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко в комментарии 24 Канала высказал мнение, что стремление президента Дональда Трампа отойти наладить дружбу с российским диктатором Владимиром Путиным может быть опасным. По его словам, партнерство американского лидера и его команды с российской диктатурой вряд ли будет успешным.

Что известно о газопроводах "Северные потоки"?

Напомним, что "Северные потоки" – это система газопроводов, которые проложены на дне Балтийского моря и соединяют Россию с Германией. В нее входят "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Но работа газопроводов фактически прекратилась после полномасштабного вторжения России в Украину. Поставки через "Северный поток-1" остановили из-за санкций против России и сокращения импорта газа Москвы. А "Северный поток-2" так и не запустили, поскольку Германия заморозила его сертификацию.

Кроме того, в сентябре 2022 года часть трубопроводов была повреждена взрывами в Балтийском море. Тогда Россия и западные страны заявили, что инцидент был актом саботажа.

Следователи годами пытались разгадать, кто стоял за взрывами, а в прошлом году в Италии арестовали украинца. Его подозревали именно в координации нападений, как сообщало Reuters. Однако Украина свою причастность отрицает