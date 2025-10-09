Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко высказался о премьер-министре Польши Дональде Туске в своей социальной сети, сообщает 24 Канал.

Что известно о комментарии Туска?

Сообщение на странице премьер-министра Польши появилось после задержания второго фигуранта дела о взрыве "Северного потока".

В своих соцсетях, премьер-министр прокомментировал, что проблемой Европы является не подрыв "Северных потоков", а в целом их строительство.

Это изрядно возмутило главу МИД Венгрии: он назвал заявление Туска неприемлемым и шокирующим, а также обвинил его в "поддержке террористов".

Это шокирует, ведь заставляет задуматься, что еще можно взорвать и тебя все равно оправдают или даже похвалят,

– добавил он.

В то же время чиновник отметил, что общество не хочет Европы, в которой премьер-министры становятся на защиту террористов.

Кто стал вторым украинцем в деле "Северного потока"?

30 сентября в Польше был задержан украинец Владимир Журавлев, которого подозревают в деле подрыва "Северного потока".

Журавлев стал вторым украинцем в рамках этого расследования. Первым стал некий Владимир, на которого еще год назад Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на его арест, впрочем задержать его в Польше не удалось – он успел выехать в Украину.

По информации немецких СМИ, подозреваемый выехал из Польши на машине с дипломатическими номерами.

В то же время часть польских чиновников, которых обвинили в предупреждении подозреваемого, отреагировали вопросами: "Почему мы должны его арестовывать? Он для нас герой!".

В Пограничной службе Польши также отвергали подобные обвинения, подчеркивая, что не имели юридических оснований и никакой информации для ареста.

Какие детали известны о подрыве газопроводов "Северный поток"?