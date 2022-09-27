Германия подозревает, что система газопровода "Северный поток" была повреждена в результате саботажа. Это может привести к серьезной эскалации энергетического противостояния между россией и Европой.

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В Германии начали расследование

По словам сотрудника службы безопасности Германии, доказательства указывают на акт саботажа, а не на техническую проблему. Поэтому началось расследование.

Утечка газа из трех трубопроводов в Балтийском море произошла почти одновременно, что побудило Данию заявить, что она усиливает меры безопасности вокруг своих энергетических активов.

Утечка газа на "Северных потоках": все, что известно

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