Німеччина підозрює, що систему газопроводу "Північний потік" було пошкоджено внаслідок саботажу. Це може призвести до серйозної ескалації енергетичного протистояння між росію та Європою.
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У Німеччині почали розслідування
За словами співробітника служби безпеки Німеччини, докази вказують на акт саботажу, а не технічну проблему. Через це розпочалося розслідування.
Витік газу з трьох трубопроводів у Балтійському морі стався майже одночасно, що спонукало Данію заявити, що вона посилює заходи безпеки навколо своїх енергетичних активів.
Витік газу на "Північних потоках": все, що відомо
- 27 вересня одночасно перестали функціонувати три нитки газопроводу "Північний потік".
- Прессекретар владіміра путіна дмитро пєсков назвав це дуже тривожними новинами.
- Згодом у мережі показали наслідки витоку газу. Ширина плями становить близько 200 метрів.
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