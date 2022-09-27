Німеччина підозрює, що систему газопроводу "Північний потік" було пошкоджено внаслідок саботажу. Це може призвести до серйозної ескалації енергетичного протистояння між росію та Європою.

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У Німеччині почали розслідування

За словами співробітника служби безпеки Німеччини, докази вказують на акт саботажу, а не технічну проблему. Через це розпочалося розслідування.

Витік газу з трьох трубопроводів у Балтійському морі стався майже одночасно, що спонукало Данію заявити, що вона посилює заходи безпеки навколо своїх енергетичних активів.

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