Компанія Nord Stream, що є оператором "Північного потоку", заявила, що одночасно перестали функціонувати три нитки газопроводу. Невідомо, коли їх зможуть відновити.

Читайте також Сіють паніку, – експерт з енергетики про повернення росії ще 5 турбін для "Північного потоку"

Що сталося з трубами газопроводу "Північний потік-1"

За словами Nord Stream руйнування "мають безпрецедентний характер". Терміни, за які полагодять ці 3 нитки газопроводу, "оцінити неможливо".

На відміну від "Північного потоку-2", цей газопровід до недавнього часу ще продовжував працювати й транспортувати газ з росії у країни Європи. Однак держава-агресорка регулярно стикалася з проблемами, пов'язаними з використанням "Північного потку-1".

На початку вересня кремль заявив, що повністю зупиняє роботу газопроводу на невизначений термін. Хоча німецький виробник турбін Siemens Energy зазначив, що потреби для цього немає.

Зверніть увагу! Перед повним зупиненням "Північного потоку" стався витік нафти через пошкодження труби, однак росія наголосила, що це не причиною рішення про зупинку.

26 вересня з'явилась інформація, що знизився тиск на двох нитках газогону. Оператор Nord Stream обіцяв з'ясувати причини.

Реакція кремля на проблеми з експлуатацією "Північного потоку"

Прессекретар президента росії дмітрій пєсков відреагував на зниження тиску на газогоні. Він сказав, що це може бути наслідком диверсії.

Звісно, що росія ніколи не визнає, що має проблеми з газогоном через власну недбалість. Однак кремль "дуже стурбований інформацією про надзвичайну ситуацію на нитках потоку". Для них це дуже тривожна новина.

Головний спікер путіна обіцяв терміново розглянути на засіданні проблему падіння тиску. На думку пєскова, це питання, що пов'язане з "енергобезпекою цілого континенту".

Читайте також "Десь має бути дірка": вночі у газопроводі "Північний потік-2" раптово впав тиск

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати "Північний потік-2". За його словами, бізнес з країною-агресоркою не повинен вестись.

Варте уваги – "газпром" спалює газ замість постачання до країн ЄС: дивіться відео