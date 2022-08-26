Ухвалене рішення свідчить про те, що сторони ведуть дуже негарну гру. Про це 24 каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Варто уваги Поганий прецедент, – Україна відреагувала на повернення турбіни "Північного потоку" Німеччині

Ми бачимо дуже негарну гру з боку Канади, Європейського Союзу та росії. На жаль, це є продовженням історії з панікою, напруженням у ЄС щодо холодної зими, неможливості отримувати газ, заяви про необхідність запуску "Північного потоку – 2",

– зауважив експерт Інституту енергетичних стратегій.

За яких умов "Північний потік – 2" запрацює

Важливо розуміти, що трейдери ЄС торгують арабськими, норвезькими, російськими енергоресурсами. Тому у них панує концепція бізнес-миру.

"Якщо ми хочемо миру, то там хочуть миру, аби відновити співпрацю та заробляти гроші далі. Історія з турбінами та панікою має підштовхнути до якомога скорішого вирішення питання війни в України", – наголосив Корольчук.

Що це буде – мир, перемир'я, тимчасове припинення вогню – наразі спрогнозувати важко. Але це, вважає Корольчук, неминуче стане причиною необхідності відновлення співпраці, адже європейці постраждають, замерзнуть. І це будуть використовувати.

На зимовий період – з жовтня місяця – працюватиме 2 – 3 турбіни. На такий рівень по обсягах використання газу може вийти "Північний потік – 1". А вже потім "Північний потік – 2", після етапу реалізації концепції бізнес-миру, може вийти на публічне обговорення, щоб відновити Європі реалізацію розвитку відновлювальних джерел енергії,

– сказав він.

Експерт Інституту енергетичних стратегій додав, що "Північний потік – 2" – це на 50% промисловість, і ще 50% – газова генерація для резерву роботи сонячної та вітрової енергії.

"Відмовитися буде дуже важко, а альтернативу знайти – це дуже затяжний процес", – підсумував Корольчук.

Норвегія "переплюнула" росію у постачанні газу до Європи: дивіться відео