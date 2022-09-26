Про це повідомив представник оператора газопроводу "Північний потік-2" Ульріх Ліссек. Не розуміє причини та точні факти інциденту й Міністерство економіки Німеччини.

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Припускають, що витік відбувся у водах Данії

Як зауважив Ульріх Ліссек, не виключено, що газ просочується у прибережній зоні. Припускають, що витік газу відбувся на південний схід від датського острова Борнгольм.

Десь має бути дірка, тільки ніхто не знає, де,

– сказав він.

Влада Німеччини наразі також з'ясовує, чи стався інцидент у територіальних водах Німеччини, однак розслідувати причини падіння тиску у трубі складно, адже діють санкції, співробітників майже немає, а кошти заморожені. Ба більше, у Любміні, на місці виходу трубопроводу в Німеччині, немає персоналу "Північного потоку-2"

У Данії, виключна економічна зона якої може бути місцем витоку, встановили зону безпеки. Про можливий витік газу в Балтійському морі попередило також управління судноплавства сусідньої Швеції.

Про раптове зниження тиску в одній з труб негайно поінформували військово-морські органи влади:

Німеччини,

Данії,

Швеції,

Фінляндії,

росії.

Що про "Північний потік-2" говорять у Süddeutsche Zeitung

Трубопровід складається з двох ниток та пролягає на 1230 кілометрів від росії до Німеччини. Хоч трубопровід добудований заправлений газом, він ніколи не імпортував газ. Цьому посприяла заборона Федерального уряду Німеччни.

Так, ще у лютому, незадовго до нападу Росії на Україну, він призупинив процес затвердження завершеної лінії. Ба більше, вже тоді наголошував, що про введення в експлуатацію не може бути й мови. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення росії США наклали санкції на трубопровід.

"Північний потік-2": останні новини

19 серпня у Бундестазі заявили про необхідність запустити "Північний потік-2", введення в експлуатацію якого призупинили через війну росії проти України. Це аргументували тим, що "немає вагомих причин" не запускати "Північний потік-2".

Також про необхідність запуску "ПП-2" говорив Герхард Шредер, який славиться теплими стосунками з путіним. Згідно з його словами, це необхідно для вирішення газового дефіциту у країні.

На це оперативно відреагували у Міністерстві закордонних справ України. Так, Дмитро Кулеба назвав такі заяви "наркоманією", а дії німців нерозумними.

Натомість президент Польщі взагалі закликав демонтувати трубопровід. За його словами, коли росія воює проти України, бізнес з країною-агресоркою не повинен вестись.

Однак попри такі заяви Німеччина знайшла вихід, як замістити втрачені поставки російського газу та домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕ. Угода про "енергетичну безпеку" передбачає, що ОАЕ почне постачати в Німеччину зріджений природний газ та дизельне паливо.

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