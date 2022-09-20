Про це 24 каналу розповів експерт у питаннях енергетики Геннадій Рябцев. Він також зазначив, що це енергетична зброя і навряд хтось у Європі вважає, що цього не відбудеться.

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"Так, в разі перекривання постачання, у "газпрому" можуть бути багатомільярдні позови до арбітражів", – каже Рябцев.

За його словами, ця компанія ( "газпром" – 24 канал ред.), виконує політичні накази і цілком зрозуміло, що транспортування газу через Україну, Польщу чи Туреччину, росіяни скоротять, як тільки прийдуть холоди.

Чи готова до цього Європа – швидше так, аніж ні,

– переконаний фахівець.

На думку Геннадія Рябцева, якщо зібрати докупи всі заходи із енергозбереження, то європейці матимуть дефіцит, але він не буде катастрофічним для національних економік.

ЄС не запроваджуватимуть граничну ціну на газ

Проєкт регламенту стосовно "інструменту для надзвичайних ситуацій у сфері енергетики" передбачає:

обмеження на доходи енергокомпаній з низьким вмістом вуглецю,

податки на надприбутки компаній, котрі працюють на викопному паливі.

Попри те, що текст регламенту ще може зазнати змін, судячи з нього можемо говорити про сумніви Єврокомісії в достатній підтримці з боку держав-членів ЄС щодо встановлення обмежень на російський газ у відповідь на енергетичний шантаж росії. Нагадаємо, що агресорка повністю зупинила "північний потік-1", мовляв, через технічні причини.

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