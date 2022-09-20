Об этом 24 каналу рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев. Он также отметил, что это энергетическое оружие и вряд ли кто-нибудь в Европе считает, что этого не произойдет.

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"Да, в случае перекрытия поставок, у "газпрома" могут быть многомиллиардные иски к арбитражам", – говорит Рябцев.

По его словам, эта компания ("газпром" – 24 канал ред.), выполняет политические приказы и вполне понятно, что транспортировку газа через Украину, Польшу или Турцию, россияне сократят, как только придут холода.

Готова ли к этому Европа – скорее да, чем нет,

– убежден специалист.

По мнению Геннадия Рябцева, если собрать вместе все меры по энергосбережению, то у европейцев будет дефицит, но он не будет катастрофическим для национальных экономик.

ЕС не будет вводить предельную цену на газ

Проект регламента по "инструменту для чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики" предусматривает:

ограничение на доходы энергокомпаний с низким содержанием углерода,

налоги на сверхприбыли компаний, работающих на ископаемом топливе.

Несмотря на то, что текст регламента еще может измениться, судя по нему можем говорить о сомнениях Еврокомиссии в достаточной поддержке со стороны государств-членов ЕС по установлению ограничений на российский газ в ответ на энергетический шантаж россии. Напомним, что агрессор полностью остановил "северный поток-1", мол, по техническим причинам.

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