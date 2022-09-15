Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, даже в отопительный сезон у Украины будет определенный профицит электроэнергии, которую можно экспортировать в Европу.

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Это не будут чрезвычайно масштабные объемы, но определенное количество электроэнергии Украина сможет экспортировать в ту же Польшу, где недавно попросили с этим помочь.

Мы даже без ЗАЭС сможем экспортировать электроэнергию в условиях стабильной работы энергосистемы. Это может быть в лучшем случае до 5 миллиардов киловатт-часов в год. Это высокий показатель. А при нынешних ценах еще и большие деньги. Хотя, конечно, они могут несколько снизиться, –

отметил Корольчук.

Впрочем, очень важно защитить соответствующую инфраструктуру. Недавний удар россиян по харьковской ТЭЦ-5 в очередной раз доказывает, что оккупанты занимаются откровенным терроризмом.

Сможет ли Украина поставлять собственный газ в Европу

По мнению Корольчука, маловероятно, что Украина в этот отопительный сезон будет экспортировать газ в Европу. Пока даже не удалось закачать в хранилища 15 миллиардов кубометров. Он прогнозирует, что эта цифра составит около 14,5 миллиарда кубометров газа.

Впрочем, в перспективе Украина сможет наладить небольшой экспорт газа. Ведь из-за войны его меньше потребляют в промышленности. Потому определенный резерв Украина могла бы продать. По его мнению, в оптимистично стабильном будущем эта цифра составит около миллиарда кубометров газа.

К сожалению, это так. Он нам сейчас не нужен. Лучше бы его потребила здесь промышленность, люди имели бы работу, а предприятия заработали бы на экспорте товаров или внутренних продажах, –

добавил Корольчук.

Сможет ли Украина экспортировать электричество и газ: смотрите видео

Добавим, по мнению американского генерала Бена Ходжеса, миру нужно готовиться к распаду России. Главное, чтобы крах оккупантов не превратился в неконтролируемый и хаотичный. Он назвал три фактора, которые могут довестироссию до распада.