Про це 24 каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. За його словами, навіть в опалювальний сезон Україна матиме певний профіцит електроенергії, яку можна експортувати в Європу.

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Це не будуть аж надзвичайно масштабні обсяги, але певну кількість електроенергії Україна зможе експортувати в ту ж Польщу, де нещодавно попросили з цим допомогти.

Ми зараз навіть без ЗАЕС зможемо експортувати електроенергію в умовах стабільної роботи енергосистеми. Це може бути в кращому випадку до 5 мільярдів кіловат-годин на рік. Це високий показник. А при нинішніх цінах ще й великі гроші. Хоч, звісно, вони можуть дещо знизитися, –

зазначив Корольчук.

Утім, надзвичайно важливо захистити відповідну інфраструктуру. Нещодавній удар росіян по харківській ТЕЦ-5 в черговий раз доводить те, що окупанти займаються відвертим тероризмом.

Чи зможе Україна постачати власний газ в Європу

На думку Корольчука, малоймовірно, що Україна в цей опалювальний сезон експортуватиме газ в Європу. Поки що навіть не вдалося закачати у сховища 15 мільярдів кубометрів. Він прогнозує, що ця цифра становитиме близько 14,5 мільярдів кубометрів газу.

Утім, у перспективі Україна зможе налагодити невеликий експорт газу. Адже через війну його менше споживають у промисловості. Тому певний резерв Україна могла б продати. На його думку, в оптимістично стабільному майбутньому ця цифра становитиме близько мільярда кубометрів газу.

На жаль, це так. Він нам зараз непотрібний. Краще б його спожила тут промисловість, люди мали б роботу, а підприємства заробили б на експорті товарів чи на внутрішніх продажах, –

додав Корольчук.

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Додамо, на думку американського генерала Бена Ходжеса, світові потрібно готуватися до розпаду росії. Головне, щоб крах окупантів не перетворився на щось неконтрольоване та хаотичне. Він назвав три фактори, які можуть довести росію до розпаду.