Колишній генерал армії США Бен Ходжес переконаний, що є щонайменше три причини для краху росії. Аби запобігти негативним геополітичним наслідкам її розпаду, світовим лідерам необхідно почати готуватися вже.

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Три фактори, що можуть довести росію до розпаду

Фактор перший – "Друга армія у світі" більше не вважається чимось престижним

Річ у тім, що внутрішній рівень довіри до російської армії дуже впав. Можна навіть сказати, що він наполегливо пробиває дно.

Якщо раніше росіяни вважали за честь служити в армії та спокушалися чималою зарплатнею, то зараз вони всіляко намагаються ухилитися від служби. Більшість просто не хоче стати гарматним м'ясом.

Якщо чеченці захочуть поборотися зараз за свою незалежність, то, за словами генерала, у путіна не вистачить військових для боротьби з ними. Це може потягнути за собою низку подібних повстань по всій країні.

Фактор другий – крах економіки

У росії немає сучасної промисловості, яка могла б підтримувати економіку такої великої країни. Зараз, через втрату енергетичних ринків, вона не зможе підтримувати своє 144-мільйонне населення.

Фактор третій – росія володіє більшою кількістю територій, ніж може контролювати

Малонаселеність росії у порівнянні з розміром її територій – ще один каталізатор неминучого краху недоімперії. Центр зараз перебуває у максимально слабкій позиції, що може стирати почуття громадянської солідарності та національної ідентичності у тих, хто не перебуває під його безпосереднім впливом.

У сукупності ці дилеми становлять дуже серйозний виклик для Заходу. Якщо ви зробите це неправильно, ми можемо зіткнутися з катастрофою. Наша неспроможність підготуватися до останнього розпаду Росії близько 30 років тому та внутрішніх проблем в росії, ймовірно, призвели до президентства путіна. Ми не можемо ризикувати бути неготовими вдруге,

– зазначає генерал

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Економіка росії тріщить по швах

За інформацією джерел СNN, з 2014 року росія витратила більше ніж 300 мільйонів доларів на те, щоб впливати на внутрішню політику інших країн. Таким чином, країна-агресор намагалася підірвати демократію в різних країнах світу.

Хоча росія намагається всіляко обійти санкції, прибутки росії стрімко котяться у безодню. Її енергетичні доходи, що забезпечують нафта та газ, колосально знизилися.

Як розповідав 24 каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса, математика зараз працює не на користь росії. Оскільки витрати країни збільшуються, а доходи – зменшуються, російська економіка просто не має шансів відновитися за найближчі роки.

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