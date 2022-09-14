Москва намагається обійти санкційні обмеження, але це у неї не дуже добре виходить. Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Нафтові проблеми росії

Експерт зазначив, що енергетичні доходи росії на сьогодні складаються з двох елементів: з продажів нафти та газу.

Найбільше падіння доходів відбулося з продажу нафти. До початку активної фази бойових дій різниця між барелем британської нафти Brent і російської Urals становила близько 3 доларів. Після початку війни від російської нафти почали активно відмовлятися країни та споживачі,

– розповів фахівець.

За його словами, після цього основний напрямок продажу російської нафти зосередився на Південно-Східній Азії та Індії.

"Індійці почали купувати російську нафту з дуже великою премією. Тобто різниця між Brent та Urals по барелю тепер становить не 3 долари, а 25 – 26 доларів. Найбільше падіння доходів відбулося через санкційну політику, через обмеження продажу нафти та ті події, які є", – пояснив економіст.

Він додав, що Європа хоче запровадити максимальну ціну на російську нафту для того, щоб обійти всі проблемні моменти, пов'язані з переробкою російської нафти на індійських нафтопереробних заводах.

"Це постачання нафтопродуктів в обхід європейських переробників. Давайте будемо розуміти, що саме це на сьогодні є тим, чому європейці намагаються запровадити обмеження ціни на російську нафту – вона має бути надзвичайно низькою", – переконаний фахівець.

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Ситуація з газом

Пендзин зауважив, що не менші проблеми у росії щодо газу.

Другий напрямок – газ. Там ціна піднялася надзвичайно. Попри збільшення ціни, загальний обсяг доходів практично не змінився. Навпаки – зменшився. росія сьогодні намагається тиснути напередодні опалювального сезону й зменшувати обсяг прокачування газу через "Північні потоки",

– розповів експерт.

На його думку, загальний обсяг російських доходів з продажу енергоносіїв дуже суттєво впав, а економіка кремля навіть сьогодні не є на 100 відсотків "економікою закритого типу".

"Навіть радянська економіка не була на 100 відсотків економікою закритого типу. З того часу минуло дуже багато років, і російська економіка в реальності дуже сильно глобалізувалась", – зазначив оглядач.

За його словами, яскравим прикладом такої глобалізації є ситуація у росії з виробництвом зброї.

"На сьогодні воно є неможливим без постачання імпортних компонентів. Мова йде про електронну начинку, мікрочипи, тепловізори, системи управління вогнем з європейських країн. Після 2014 року той бар'єр, який мав бути, таким не був, але після 24 лютого ситуація змінилася. Почався цілий комплекс вторинних санкцій", – вказав Пендзин.

Він резюмував, що питання відновлення новітніх зразків озброєння "вперлося" у відсутність європейських складників. Така ж ситуація в російському машинобудуванні, добувній галузі тощо.

Санкції проти росії: що відомо

російська економіка зараз переживає не найкращі часи. Сьогодні країна-агерсорка заробляє набагато менше, ніж заробляла ще рік тому. Адже крім нафтогазових доходів у росіян було ще кілька напрямків, прибутки з яких скоротилися через санкції.

Звичайно, кремль і пропагандисти намагаються переконати весь світ в тому, що "все під контролем". Але про реальну ситуацію, яка є доволі невтішною, свідчать дві цифри – падіння ПДВ (індикатор об'єму торгівлі) та падіння ПДФО (податку на доходи).

Повномасштабне вторгнення росії в Україну також торкнулося гаманців пересічних громадян держави-агресорки. Так, їхні доходи та купівельна спроможність суттєво знизились. За офіційними даними росстату, у I кварталі (січень – березень) реальні доходи населення впали на 1,2% проти 2021 року, а у II кварталі (квітень – червень) – ще на 0,8%.

Водночас країни G7 погодилися встановити граничну ціну на російську нафту. Це обмеження, зокрема, має на меті зменшити доходи москви та її здатність фінансувати війну проти України. Це обмеження стосуватиметься не лише країн Євросоюзу, а й загалом усього світу.

Також країни G7 намагаються вирішити, як зменшити тиск на енергетичному ринку. Як заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, це найефективніший спосіб вдарити по доходах путіна. Це ще й призведе до падіння світових цін на енергоносії.

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