Доходи росіян

Економічний експерт Олег Пендзин, у коментарі 24 каналу, розповів, що реальні доходи росіян за даними росстату знизились. Також зменшилась і купівельна спроможність населення оскільки, наприклад, у липні інфляція складала 16,32% річних, а соцвиплати були проіндексовані лише на 9%.

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Олег Пендзин Економічний експерт Тобто всі соціально малозабезпечені верстви населення: всі пенсіонери, ті хто сидів на тих чи інших доплатах від бюджету, реально втратили доходи. Їх купівельна спроможність впала. Вперше росдержстат зафіксував падіння реальних доходів населення за дуже довгий період часу. Це падіння не є критичним, це падіння вони витримають, жодних соціальних збурень з цього приводу не буде. Але треба розуміти, що це вже є перша ластівка.

На скільки збіднішало населення

У цьому році путін планував, що реальні доходи населення збільшаться "не менш ніж на 2,5%". Однак росстат офіційно у своєму звіті заявив що:

у I кварталі (січень – березень) вони впали на 1,2% в річному вимірі,

У ІІ кварталі (квітень – червень) знизились ще на 0,8% проти 2021 року.

ВВП Росії за підсумками І кварталу 2022 року в поточних цінах перевищує на 3,5% результат січня – березня 2021 року. Проте, порівняно з IV кварталом 2021 року, відбулось падіння на 19,2%. Нагадаємо, що після повномасштабного нападу на Україну та санкції ЄС Мінфін росії заявляв, що ВВП може скоротитись на 12%, а економічний спад стане найсильнішим від 1994 року.

Нагадаємо! У останньому звіті МВФ повідомило, що очікують падіння ВВП росії у 2022 році на 6%, раніше прогноз був на рівні 8,5%. Для 2023 року прогноз навпаки погіршили з 2,3% до 3,5%.

Значно похмуріша картина, ніж офіційні заяви

Видання Bloomberg з посиланням на конфіденційну доповідь, підготовлену для закритого засідання керівництва росії 30 серпня, опублікувало три сценарії падіння російської економіки. Два з яких показують, що падіння економіки прискориться у 2023 році, а до довоєнного рівня вона повернеться лише наприкінці десятиліття чи навіть пізніше. "Інерційний" сценарій прогнозує падіння економіки у 2023 році на 8,3% порівняно з 2021 роком та на 6% у 2024 році.

прогнозує падіння економіки у 2023 році на 8,3% порівняно з 2021 роком та на 6% у 2024 році. "Стресовий" – на 11% у 2023 році та на 11,9% у 2024 році проти 2021 року. Усі сценарії передбачають посилення санкційного тиску на економіку агресорки. У доповіді також зазначено, що різка відмова Європи від російських нафти та газу вдарить і на здатність кремля забезпечувати внутрішній ринок. До теми Нафтове ембарго сильно вдарить по росії: Фурса пояснив передумови Олег Гетман Економічний експерт Платоспроможність падає. От приблизно на ті цифри, на які впаде ВВП, зменшиться цей валовий продукт, відповідно на таку суму й збіднішає умовно населення. Поки що це будуть не катастрофічні цифри. Але ж всі ці санкції, всі ці наслідки, вони мають довготривалий ефект. Тобто на перший рік – це таке скорочення, на другий може бути більш жорстке.

Зверніть увагу! За І півріччя 2022 року реальна зарплата в росії знизились на 1,3% проти минулого року, повідомляє росстат.

Що з цінами на росії

За період з липня цього року проти липня минулого, згідно з дослідженням російського аналітичного агенства "АБ-Центр", 83 товари зі 121 продемонстрували зростання ціни вище рівня інфляції. У липні інфляція склала 15,46%, а 39 товарів подорожчали на 25%, 102 – на 10%. Агенство підкреслило, що ціни скоріш за все більше не повернуться на рівень 2020 – 2021 року.

Інший російський портал "Ціни сьогодні" теж констатує зростання цін на продукти харчування в росії після вторгнення агресорки на територію України.

М'ясо та м'ясні вироби

Наприклад деякі м'ясні консерви подорожчали на 34% (218 рублів проти 293 рублі). Копчені сосиски на 68% (220 рублів проти 370 рублів).

подорожчали на 34% (218 рублів проти 293 рублі). Копчені на 68% (220 рублів проти 370 рублів). Нарізна сирокопчена ковбаса на 36% (101 рубль проти 137 рублів, а у червні була 153 рублі).

на 36% (101 рубль проти 137 рублів, а у червні була 153 рублі). "Лікарська" ковбаса на 7% (392 рублі проти 419 рублів, у липні була по 479 рублі).

Хліб

Ржаний хліб за трохи більше, ніж пів року подорожчав на 12% (69 рублів проти 77 рублів). Пікова ціна виробу була у червня, коли 86 рублів коштувало 300 грамів хліба.

за трохи більше, ніж пів року подорожчав на 12% (69 рублів проти 77 рублів). Пікова ціна виробу була у червня, коли 86 рублів коштувало 300 грамів хліба. Нарізний батон за цей період додав у ціні 11% (35 рублів проти 39 рублів). У травні за 400 грамів потрібно було заплатити 48 рублів.

Інші продукти

Сметана подорожчала на 41% (49 рублів проти 69 рублів). Найдорожча ціна за 18 грамі продукту була зафіксована на рівні 71 рублі.

подорожчала на 41% (49 рублів проти 69 рублів). Найдорожча ціна за 18 грамі продукту була зафіксована на рівні 71 рублі. Яблука Голден – на 7% (118 рублів проти 126 рублів). Кіло яблук цього сорту на початку червня коштувало 172 рублі.

Голден – на 7% (118 рублів проти 126 рублів). Кіло яблук цього сорту на початку червня коштувало 172 рублі. Солодкі газовані напої – на 31% (122 рублі порти 160 рублів).

Чому ціни зростають

Економічний експерт Пендзин пояснив, що ціни в росії зростають в першу чергу через санаційні обмеження. Оскільки те, що раніше в росію надходило на пряму, тепер іде через посередників, через інші країни.

На сьогоднішній момент все устаткування, що стоїть на російських підприємствах – імпортне. Це устаткування, що стоїть сьогодні на російських підприємствах харчосмакової промисловості – імпортне. На сьогоднішній момент все те, що їздить по росії – всі ті поїзди, всі ті літаки, весь той автотранспорт, в більшості своїй, це є імпорт. І обмеження в постачанні запчастин на підприємствах харчосмакової промисловості, для інфраструктурних підприємств, транспортних, для будь-яких підприємств – це дуже велике здорожчення в результаті їх роботи,

– розповідає він.

Як санкції впливають на здорожчення продуктів

Аби зрозуміти взаємозв'язок між санкціями та подорожчанням продуктів у країні-агресорці, експерт наводить досить простий та зрозумілий приклад.

Якщо на підприємстві раніше стояло 10 станків і воно випускало, наприклад, йогурт, а потім раптом зламалось чотири станки й зремонтувати їх нема чим, то продовжує працювати 6 станків, але видатки виробництва, в тому числі утримання об’єктів, утримання персоналу, розраховуються на 10 станків, а не на 6.

Тобто той йогурт, який раніше випускався на 10 станках, зараз випускається на 6. На нього розповсюджуються кошти, які витрачаються на утримання всіх 10 і в обсягах випуск йогурту зменшився на 40%, а значить виросла його ціна. Так приблизно працює кожна галузь росії,

– резюмує Пендзин.

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