Для найбільшого ефекту нові енергетичні обмеження мають корелюватися із рішенням "Великої сімки" щодо цінових лімітів. Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Енергетичний цугцванг

Експерт переконаний, що нафтове ембарго буде дуже важливим елементом санкційної протидії кремлю.

Весь бюджет росії тримається фактично на нафтогазових доходах. Газові доходи йдуть в "нуль", через те, що путін сам собі влаштовує газове ембарго. Залишаються нафтові доходи... Ембарго проти нафти має поєднуватися з ініціативою G7 щодо обмеження цін,

– пояснив Фурса.

За його словами, якщо у випадку із газом росія не можете просто переорієнтуватися на інші ринки, позаяк для цього потрібна інфраструктура, то з нафтою все набагато простіше.

"Можна залити танкер нафтою й відправити його в інший регіон світу. Десь з дисконтом, але продати її. Тому дуже важливо, щоб ввели цінову стелю. Це справді буде дуже-дуже боляче для росії, тому що вже дані за липень показали, що тільки нафтогазові доходи тримають бюджет росії, який став дуже і дуже дефіцитним", – розповів фахівець.

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росія без Європи

Експерт зауважив, що росіяни самостійно відрізали себе від європейського ринку газу.

Залишається лише маленький рівень транзиту через Україну. Швидше за все, взимку вони його також відключать. Тому насправді це не дуже має сенс, бо вони його і так вже відключили. Той потік, що йшов у Європу, вже на 80 відсотків перестав туди йти й зменшиться ще менше,

– пояснив Фурса.

Він підкреслив, що відновлення енергетичної співпраці Європи з росією неможливе, поки кремль не змінить поведінку або ж у країні не зміниться політичний режим.

"Вони вже це зробили, для них це справді боляче. Ще в липні їхні газові доходи зменшились у чотири рази. У серпні процес продовжився. Так, вони втрачають мільярди доларів. Це будуть близько 50 мільярдів у річному вимірі, що залежатиме від ціни. Зараз вони "бомблять" свій Воронеж – бо відмовляються від своїх доходів", – резюмував експерт.

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