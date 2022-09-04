Про це 24 каналу розповів старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі Давід Стулік. Раніше він уже розказав про антиурядовий мітинг у Празі, в якому чітко видно слід проросійських сил.

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Політичні системи Європи відчуватимуть тиск

Стулік зазначив, що політичні системи Європи й політичні еліти будуть перебувати під постійним тиском. Його здійснюватимуть невдоволені громадяни, в яких будуть соціально-економічні проблеми.

Високі ціни на газ ударили, в першу чергу, по пекарнях. Печиво дуже сильно подорожчало в Європі. А це товари першого вжитку. Люди будуть думати чому так, шукати винних,

– зауважив аналітик.

За його словами, це робитимуть і ті, в кого антиросійські погляди. Утім їм ближчою буде їхня ситуація, і своє невдоволення вони скеровуватимуть проти своїх урядів. Це буде великий тест для європейських демократій.

"Однак фундаменти там настільки міцні, що агресія путіну проти стількох країн не вдасться", – наголосив він.

Євросоюз готувався до повної зупинки постачання газу

Крім того, аналітик розказав, що Євросоюз уже готувався до повної зупинки постачання газу з боку росії. Звісно, знайти нових постачальників у короткий термін буде складно, але ці процеси вже почались.

У Європу йде скраплений газ. Будуються термінали для скрапленого газу в Північному морі. Утім буде дефіцит газу, в цьому сумнівів немає,

– підкреслив Стулік.

Він додав, що конкурентність європейських економік, зокрема німецької, трималась на дешевому газі. Тому, коли Шольц виступає проти ембарго на газ, він у першу чергу думає про німецьких працівників, аби вони не залишились без роботи, через імовірне закриття фабрик.

"Росія вже зруйнувала репутацію надійної країни, яка хотіла експортувати газ як товар. В Європі ніхто вже в це не вірить, і цю репутацію вже не змінити", – зазначив аналітик.

Стулік зауважив, що Європі може знадобитися кілька років, щоб знайти альтернативу російському газу чи газу як такому. Однак процес уже запущений і він незворотний.

Яка ситуація з російською нафтою

Аналітик наголосив, що ринок нафти є більш конкурентним. Європа має більше опцій, звідки брати нафту, крім росії.

Європа, чи то демократичні країни, зможуть швидко відмовитись від російської нафти або встановити мінімальну ціну на неї. Це швидко вдарить по російському бюджету,

– підкреслив Стулік.

Він розказав, що й інші країни ввімкнуться в цей процес, бо не захочуть купувати нафту за завищеними цінами. Тому можливості російської економіки швидко зменшаться. Навпаки більш потужними гравцями на світовому ринку стануть інші країни, які видобувають нафту.

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