Своїми думками з цього приводу поділився політтехнолог Михайло Шейтельман у розмові з ведучою 24 каналу Дар'єю Кудімовою.

Цікаво Чи буде Європа і надалі підтримувати Україну

Чи злякається Європа енергетичного шантажу

Прозвучала цікава заява від Урсули фон дер Ляєн – президентки Єврокомісії, про те, що настав час обмежити ціни на російський газ. І медвєдев вже пригрозив, що вони залишаться без газу, як залишилися без нафти. Чи наважиться на це Європа і чи вона не злякається енергетичного шантажу, і чи наважиться на це кремль?

По газу (Європа – 24 канал), швидше за все, не наважиться, а по нафті – наважилися. З нового року російська нафта в Європу надходити не буде, за винятком деяких винятків, які теж можна зрозуміти.

Далі виникнуть відповідні обмеження на ціни, які вже є. Адже віцепрезидент російської нафтової компанії "Лукойл" кілька місяців тому сказав, що зараз угоди проходять по ціні на 40% нижче світової. Тобто нафта, яку вони продають в Індію і цим хваляться, так, вони її наростили, але за 60% від ціни. От вона коштує 100 доларів, а вони продають по 60.

Адже за нормальною ціною російська нафта нікому не потрібна, її складно доставляти, танкери не страхують тощо. Тому вже є обмеження на ціни за нафту. А після 1 січня це буде ще більший урок для росії. Крім того, у нафтогазовому балансі росії доходи від експорту нафти складала, як мінімум, 2\3.

Тобто якщо Захід зараз “нанесе удар” по російській нафті, тим, що самі купляти не будуть, а іншим обмежать купівлю, то росія вже втратить більшу половину грошей. Тому "удар" по газу менш важливий. Далі обмежити ціну на газ – це буде гарна ідея.

Після такого заклику до діалогу, як ви зазначили, від Фон дер Ляєн, чи буде додатковий тиск від кремля? Чи можуть вони скористатись цим, аби ще більше посилити свій енергетичний шантаж?

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Шантаж буде, але це не можна назвати тиском. Розумієте, є різниця між поняттями шантаж і тиск. Шантаж, це коли лунають погрози, наприклад, мєдвєдєв погрожує всіх заморозити.

Щодо тиску, то вони його вже спричиняли. Наприклад, росіяни вже припиняли поставки газу по "Північному потоці" – це вже тиск.

Як росіяни можуть фізично тиснути на Європу – вони можуть відімкнути газ. Чи вірю я в те, що вони підуть на цей крок – ні, поки не вірю. Адже їм потрібно на щось жити і чимось харчуватись, їм потрібні ці долари. Економіка росії стискається, тому швидше за все, вони сильно цим "бавитись" не будуть.

Путін вже обрав лінію примирення, він вже півтора місяці намагається всіляко запросити нас на перемовини, вмовити Захід змусити нас долучитись до перемовин – з огляду на це, він не розриватиме всі зв'язки.

Поки що немає політики цілковитої конфронтації, а якщо й прийде такий момент – це добре, адже означатиме лише те, що до кінця лишилось небагато.

У кремлі нібито придумали "спецоперацію" під назвою "русская зима". Вони далі поширюють пропагандистські тези, що "замерзнуть європейці", "голодні бунти". Наскільки ефективним для кремля буде цей "зимовий похід на Європу" і як ЄС може цьому протидіяти?

Мені здається, що Кремль занадто захопився цим шантажем на словах. Раніше цей шантаж дійсно спрацьовував. Цього разу так не сталося. Звісно, в першу чергу завдяки зусиллям США та Британії, а також нашим друзям з Польщі і країн Балтії.

Нещодавно в Німеччині було опитування на тему посилення санкції проти росії. І більшість вважають, що потрібно це робити. Це показово.

Чи могли ми пів року тому очікувати, що Європа введе настільки жорсткі санкції проти росії? Чи що вони нам дадуть стільки зброї і такі види зброї? Я зараз про Європу, а не США та Британію. Тому мені здається, що розкачування Європи в наш бік відбувається з хорошою швидкістю.

Бачите, німці дуже прагматичні. Але ж вони фінансово освічені і з правової точки зору. Згадую одне з опитування в Німеччині, коли там ставили питання щодо підвищення податків, там абсолютна більшість висловилася, що треба піднімати податки. Ви правильно зауважили, що суспільство більше змушує політиків приймати заходи на підтримку України. І США, і Британія переслідують свої геополітичні інтереси. Але ці геополітичні інтереси збігаються з нашими, і нас це влаштовує. І все одно ми розуміємо, що ворог у нас спільний. Правильно?

Ні, не можу з вами погодитися. Мені здається, якби було б тільки питання інтересів, тут було б стільки різних інтересів, що 53 країни не змогли б домовитися на основі спільних інтересів. В нас "Рамштайн" 53 країни, які нас підтримують.

Якби ми намагалися знайти спільні інтереси, ми б не знайшли між 53 країнами. А є цінності. А цінності спільні. Коли ви кажете, шо німці голосують за підвищення податків чи швейцарці на референдумі пропонували ввести безумовний дохід 2,5 тисяч швейцарських франків в місяць на людину просто так, але швейцарці проголосували проти. Вони вважають, що їм цього не треба. Ми не хочемо, бо в нас інші цінності, кажуть вони.

Є ціннісні питання. Це зараз війна у нас за виживання, а для наших партнерів – це війна за цінності. В росії одні цінності, а в них інші. І в нас із Заходом однакові цінності.

І ці люди в Німеччині. Вони заради цінностей… Звичайний громадян США не має геополітичних інтересів. В президента є. А в громадянина нема. Але в громадянина є цінності – говорить, ось так добре, ось так зле.

Приїжджає до нас Шон Пен, він тепер носить орден наш український. Що в Шона Пена є геополітичні інтереси? Ви ж бачили Шона Пена? Ні.

Світоглядні цінності, їх не скасував. Це чудово, що вони в нас збігаються. А в Європі розуміють весь масштаб того, що хоче зараз росія? Їм же потрібна не лише Україна, потрібна сфера інтересів дуже далеко за межами України. І ця стратегія експорту хаосу, яку вона намагається впровадити в Європі. Чи є розуміння в європейських політиків, наскільки масштабною є оця продумана стратегія кремля?

Впевнений, що в політиків, якщо брати найвище керівництво великих західних європейських країн, таке розуміння є. В канцлера Німеччини, президента Франції це розуміння є. І у вищого керівництва цих країн.

В інших країнах, які менше захоплені глобальною політикою і більше звернені всередину себе. Греція, до прикладу, у них можливостей нема, бо вони ніколи не задумувалися і були зайняті іншими питаннями.

Якщо ми знову звернемося до людей, громадян. У них немає такого представлення, розуміння. Таке розуміння є лише в жителів Східної Європи, які були під окупацією. Хоча, знаєте, Україна не може казати, що вона була окупацією. Україна все-таки засновувала срср. Як би не було, ми теж були частиною цієї історії.

Але такі країни як Польща, Словаччина, Чехія після Другої світової війни були під окупацією. Само собою Латвія, Литва, Естонія ще раніше була під радянською окупацією, ще з 1940 року. Вони всі розуміють, що план росії – захопити їх теж. Вони все розуміють, тому вони так злісно на нашому боці.

Лунають дивні заяви з Франції. То Макрон заявляє, що мовляв треба перемовини з росією. То очільник МЗС говорить, що навряд чи Україна поверне втрачені території. Адже Німеччина і Франція навідріз відмовилися від розриву візового з росією. Тут питання, наскільки ці країни зі своєю позицією можуть дотиснути чи повпливати на позицію інших країн, які наразі більш рішучі щодо відносин з москвою?

Можуть, звісно. На жаль, можуть. Це правда. Тому що, по перше, в ЄС такого роду рішення приймаються одноголосно. По друге, бо це країни авторитетні. Вони мають авторитет та економічний вплив. Все це вони можуть зробити.

Але я б все-таки не відчував прям великого песимізму щодо цього. Бо все-таки було надто багато прямих заяв і особисто з боку Макрону, і Шольца щодо необхідності відновити територіальну цілісність України.

До того ж, наприклад, було пряме питання Шольцу після бомбардування Криму, після бавовни в Криму. Було пряме питання Шольцу, чи може Україна використовувати німецьку зброю в Криму. Він сказав, що ми передаємо Україні зброю для того, щоб вона відновила територіальну цілісність. Тобто не заперечив, не сказав, що не може.

Це великі знаки. Так, вони (європейці – 24 канал) не будуть кидатися в атаку замість нас і бігти поруч з нами. Але поки, на мою думку, все-таки вони за весь час війни вони посилювали підтримку і посилювали санкції.

Енергетичний шантаж росії діяв довго, як і російські інформаційні кампанії. Напевно, аж до повномасштабного вторгнення.

Є правило "адекватної самооцінки", що важливо для кожної людини – треба розуміти наскільки ти розумний, дурний, в чому розбираєшся тощо.

І от росія – це країна з неадекватною самооцінкою. Росія неадекватно оцінила власну силу та армію. Це факт. Ми бачили оце їх урочистий наступ, як вони хотіли взяти Київ. Тобто вони неадекватно оцінили власну армію.

І зараз вони неадекватно оцінюють власну дипломатію, свій вплив у світі, в міжнародних організацій. От вони впевнені, що МАГАТЕ зараз напише, що це все "українські військові все підривали". Це неадекватна самооцінка.

Тако само працює і з пропагандою. Вони самі нею захопилися, і не здані адекватно оцінити те, до чого вона веде. Це велика помилка.

Росіяни не приховують зневажливого та презирливого ставлення до Європи. Від пропагандистів лунають прямі образи європейським політикам. Чого хочуть від Європи? Бо від України – "сіру зону" та сировинний придаток, тощо.

Від України росія хоче іншого. Від України вони хочуть не просто сировинний придаток, вони хочуть зробити українців – росіянами, знищити українську мову та культуру і інтегрувати українців.

Для чого? Щоб зробити міцнішу армію і йти наступати на Європу. В цьому їхня ціль. Тут все серйозно, на жаль, і йдеться точно не про сировинний придаток, такого в них вистачає.

Але в них немає якісних людей. Вони прийшли сюди захоплювати якісних людей. В них рівень розвитку людського потенціалу дуже низький, а в Україні сильно вищий, тому вони прийшли захоплювати нас.

Тобто ціль росії у війні проти України – це тотальна інтеграція українців в саму росію, а не спроба зробити її "сірою зоною" між росією і Європою. Вони з самого початку війни цього не приховували. А вже потім почали вигадувати казки про якісь анклави тощо.

Ціль була – захопити Київ, зробити парад на Хрещатику, скинути керівництво наркоманів і нацистів. Це звучало постійно. Це все правда і не викликає сумнівів. В цьому їхній план і вони від нього не відмовлялися.

А клоунські шоу Соловйова щодо Європи – то це все орієнтація на внутрішній ринок. Але вони просто не можуть це приховати від України та Європи.

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