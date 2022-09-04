Об этом 24 каналу рассказал старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Давид Стулик. Ранее он уже рассказал об антиправительственном митинге в Праге, в котором четко виден след пророссийских сил.

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Политические системы Европы будут ощущать давление

Стулик отметил, что политические системы Европы и политические элиты будут находиться под неизменным давлением. Его будут осуществлять недовольные граждане, у которых будут социально-экономические проблемы.

Высокие цены на газ ударили в первую очередь по пекарням. Печенье очень сильно подорожало в Европе. А это товары первого потребления. Люди будут думать почему так, искать виновных,

– заметил аналитик.

По его словам, это будут делать и те, у кого антироссийские взгляды. Впрочем, им ближе будет их ситуация, и свое недовольство они будут направлять против своих правительств. Это будет большой тест для европейских демократий.

"Однако фундаменты там настолько крепкие, что агрессия путину против стольких стран не удастся", – подчеркнул он.

Евросоюз готовился к полной остановке поставок газа

Кроме того, аналитик рассказал, что Евросоюз уже готовился к полной остановке поставок газа со стороны россии. Конечно, найти новых поставщиков в короткие сроки будет сложно, но эти процессы уже начались.

В Европу идет сжиженный газ. Строятся терминалы для сжиженного газа в Северном море. Впрочем, будет дефицит газа, в этом сомнений нет,

– подчеркнул Стулик.

Он добавил, что конкурентность европейских экономик, в том числе немецкой, держалась на дешевом газе. Поэтому, когда Шольц выступает против эмбарго на газ, он в первую очередь думает о немецких работниках, чтобы они не остались без работы из-за вероятного закрытия фабрик.

"Россия уже разрушила репутацию надежной страны, которая хотела экспортировать газ как товар. В Европе никто уже в это не верит и эту репутацию уже не изменить", – отметил аналитик.

Стулик заметил, что Европе может понадобиться несколько лет, чтобы найти альтернативу российскому газу или газу как таковому. Однако процесс уже запущен и необратим.

Какая ситуация с российской нефтью

Аналитик подчеркнул, что рынок нефти является более конкурентным. Европа имеет больше опций, откуда брать нефть, кроме россии.

Европа, будь то демократические страны, смогут быстро отказаться от российской нефти или установить минимальную цену на нее. Это быстро ударит по российскому бюджету,

– подчеркнул Стулик.

Он рассказал, что и другие страны включаться в этот процесс, потому что не захотят покупать нефть по завышенным ценам. Потому способности российской экономики скоро уменьшатся. Напротив, более мощными игроками на мировом рынке станут другие страны, добывающие нефть.

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