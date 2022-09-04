Про це 24 каналу розповів старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі Давід Стулік. Раніше один з топових європейських чиновників заявив, що Євросоюз не боїться путіна, який може припинити постачання газу.

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В Європі чекали пожвавлення проросійських сил

Стулік зазначив, що в Європі, і Чехії зокрема, очікували, що проросійські сили пожвавляться. Однак прогнозували такі акції пізніше восени, а не на початку вересня.

Організатори намагались зібрати якомога більше людей, щоб потрапити в інформаційне поле не лише в Чехії, а й за кордоном. Багато учасників приїхали з-за меж Праги. Вони виступали не проти України, а проти високих цін на електроенергію,

– зауважив аналітик.

За його словами, ця тема буде стосуватись кожного громадянина Чехії, кожного господарства. Для багатьох нинішні ціни на енергоносії є зависокими. Насправді 70 тисяч людей – це небагато для 10-мільйонної Чехії. Утім це перший "постріл" проросійських сил.

Проросійські сили Чехії

Аналітик наголосив, що обидві партії, які організували мітинг, є екстремістськими силами. Крайня права і крайня ліва (комуністи). Вони не представлені у парламенті, бо рік тому програли вибори.

"Для них це також є можливість заявити про себе, дати знати, що вони тут є", – підкреслив Стулік.

Він додав, що їх підтримала ще й опозиційна парламентська партія колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша, яка вважається демократичною і проєвропейською. Він балотується на президентських виборах у січні, й може використати популістські заяви щодо високих цін на енергоносії заради перемоги.

Це загравання з вогнем. Навіть проєвропейські сили можуть використати ситуацію на свою користь. Логічно, що після такого рівень підтримки уряду падає,

– сказав аналітик.

Чи похитнеться підтримка України

Стулік вважає, що чеський уряд рішуче налаштований і надалі підтримувати Україну. Крім того, більшість суспільства також хоче підтримувати українців. Утім, ось ці процеси можуть мати вплив на розклад сил у парламенті. Однак, аналітик зазначив, що Україні насправді поки хвилюватись не треба. Президент не займається питаннями зовнішньої політики.

"Більшість чехів розуміють, що це агресія путіна й на них через ось таку енергетичну кризу. Тому готові пройти через неї, аби разом з українцями здолати російський режим", – підсумував аналітик.

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Мітинг у Празі: що відомо