Зеленський наголосив на забороні на видачу віз росіянам
Зеленський повідомив, що обговорив з фон дер Ляєн якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну від ЄС. Глава держави зазначив, що в розмові з президенткою Єврокомісії наголосив на необхідності підготовки 8 пакету санкцій проти росії.
До речі ЄС повністю призупинив угоду про спрощений візовий режим з росією
Президент підкреслив, що 8 пакет санкцій має містити заборону на видачу віз громадянам росії.
Також Зеленський зазначив, що разом з фон дер Ляєн скоординували кроки з обмеження отримання росією надприбутків від продажу нафти й газу.
Врешті-решт, сторони обговорили євроінтеграцію України, зокрема оцінку виконання Києвом рекомендацій, які були оголошенні під час надання статусу кандидата в члени ЄС.
Розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, щойно Україна виконає сім її рекомендацій,
– резюмував президент.
Що відомо про 8 пакет санкцій
- У Європейському Союзі триває підготовка щодо запровадження 8 пакета санкцій проти росії. Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу повідомив, що 8 пакет санкцій може включати енергетику, торгівлю, обмеження на систему SWIFT.
- Також буде ще більше персональних санкцій проти фізичних і юридичних осіб. Естонський міністр закликав Євросоюз ввести візові обмеження для росіян.
- Зеленський закликав країни ЄС якнайшвидше ухвалити 8 пакет санкцій, оскільки росія стає зухвалішою, коли проміжок між запровадженням санкцій стає довгим.
- Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас запевняв, що 8 пакет санкцій проти росії точно буде.
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