Зеленський наголосив на забороні на видачу віз росіянам

Зеленський повідомив, що обговорив з фон дер Ляєн якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну від ЄС. Глава держави зазначив, що в розмові з президенткою Єврокомісії наголосив на необхідності підготовки 8 пакету санкцій проти росії.

До речі ЄС повністю призупинив угоду про спрощений візовий режим з росією

Президент підкреслив, що 8 пакет санкцій має містити заборону на видачу віз громадянам росії.

До уваги. Європейський Союз погодив виділення Україні 5 мільярдів євро. Ці гроші передадуть у вигляді довгострокових кредитів для нашої країни. Всі країни, крім Угорщини, виступили за надання грошей Україні.

Також Зеленський зазначив, що разом з фон дер Ляєн скоординували кроки з обмеження отримання росією надприбутків від продажу нафти й газу.

Врешті-решт, сторони обговорили євроінтеграцію України, зокрема оцінку виконання Києвом рекомендацій, які були оголошенні під час надання статусу кандидата в члени ЄС.

Розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, щойно Україна виконає сім її рекомендацій,

– резюмував президент.

Що відомо про 8 пакет санкцій

У Європейському Союзі триває підготовка щодо запровадження 8 пакета санкцій проти росії. Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу повідомив, що 8 пакет санкцій може включати енергетику, торгівлю, обмеження на систему SWIFT.

Також буде ще більше персональних санкцій проти фізичних і юридичних осіб. Естонський міністр закликав Євросоюз ввести візові обмеження для росіян.

Зеленський закликав країни ЄС якнайшвидше ухвалити 8 пакет санкцій, оскільки росія стає зухвалішою, коли проміжок між запровадженням санкцій стає довгим.

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас запевняв, що 8 пакет санкцій проти росії точно буде.

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