Зеленский отметил запрет на выдачу виз россиянам
Зеленский сообщил, что обсудил с фон дер Ляйен скорейшее выделение следующего транша макрофина от ЕС. Глава государства отметил, что в разговоре с президентом Еврокомиссии подчеркнул необходимость подготовки 8 пакета санкций против россии.
Кстати ЕС полностью приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с россией
Президент подчеркнул, что 8 пакет санкций должен содержать запрет на выдачу виз гражданам россии.
Также Зеленский отметил, что вместе с фон дер Ляйен скоординировали шаги по ограничению получения россией сверхприбылей от продажи нефти и газа.
В конце концов, стороны обсудили евроинтеграцию Украины, в частности оценку выполнения Киевом рекомендаций, которые были объявлены во время предоставления статуса кандидата в члены ЕС.
Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций,
– резюмировал президент.
Что известно о 8 пакете санкций
- В Европейском Союзе продолжается подготовка по введению 8 пакета санкций против россии. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что 8 пакет санкций может включать энергетику, торговлю, ограничения на систему SWIFT.
- Также будет еще больше персональных санкций против физических и юридических лиц. Эстонский министр призвал Евросоюз ввести визовые ограничения для россиян.
- Зеленский призвал страны ЕС как можно быстрее принять 8 пакет санкций, поскольку россия становится более дерзкой, когда промежуток между введением санкций становится долгим.
- Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас уверял, что 8 пакет санкций против россии точно будет.
Ранее – россия захотела 56 виз в США для делегации лаврова: смотрите видео