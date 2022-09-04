Зеленский отметил запрет на выдачу виз россиянам

Зеленский сообщил, что обсудил с фон дер Ляйен скорейшее выделение следующего транша макрофина от ЕС. Глава государства отметил, что в разговоре с президентом Еврокомиссии подчеркнул необходимость подготовки 8 пакета санкций против россии.

Кстати ЕС полностью приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с россией

Президент подчеркнул, что 8 пакет санкций должен содержать запрет на выдачу виз гражданам россии.

К сведению. Европейский Союз согласовал выделение Украине 5 миллиардов евро. Эти деньги передадут в виде долгосрочных кредитов для нашей страны. Все страны, кроме Венгрии, выступили за предоставление денег Украине.

Также Зеленский отметил, что вместе с фон дер Ляйен скоординировали шаги по ограничению получения россией сверхприбылей от продажи нефти и газа.

В конце концов, стороны обсудили евроинтеграцию Украины, в частности оценку выполнения Киевом рекомендаций, которые были объявлены во время предоставления статуса кандидата в члены ЕС.

Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций,

– резюмировал президент.

Что известно о 8 пакете санкций

В Европейском Союзе продолжается подготовка по введению 8 пакета санкций против россии. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что 8 пакет санкций может включать энергетику, торговлю, ограничения на систему SWIFT.

Также будет еще больше персональных санкций против физических и юридических лиц. Эстонский министр призвал Евросоюз ввести визовые ограничения для россиян.

Зеленский призвал страны ЕС как можно быстрее принять 8 пакет санкций, поскольку россия становится более дерзкой, когда промежуток между введением санкций становится долгим.

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас уверял, что 8 пакет санкций против россии точно будет.

Ранее – россия захотела 56 виз в США для делегации лаврова: смотрите видео