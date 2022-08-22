Один из механизмов сдерживания россии в войне против Украины – санкции. Так что их, убеждены в цивилизованном мире, нужно накладывать все больше. И делать это, пока страна-агрессор не остановится.

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Восьмой пакет следует ожидать

Об этом заявил председатель Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. Соответствующее мнение он озвучил на пресс-конференции. Глава Представительства рассказал, будет ли восьмой пакет санкций, а также заметил, когда его следует ожидать.

Маасикас, прежде всего, отметил, что в ЕС не просто налагают санкции против россии. В Союзе также работают специальные комиссии, занимающиеся мониторингом эффективности этих ограничений. Это делают для того, чтобы обнаруживать лазейки, которыми может пользоваться страна-агрессор.

Думаю, сейчас нельзя сказать, что в Брюсселе период очень активной работы, но она продолжается так же, как и в государствах-членах, требующих больше санкций. Институции ЕС должны это учитывать, и они это делают,

– подчеркнул он.

В то же время глава представительства добавил, что больше деталей сообщить он просто не может. Прежде всего, он имел в виду дату и характер санкций, которые могут войти в восьмой пакет. Но Маасикас заверил, что восьмой пакет санкций однозначно следует ожидать. И он, уверен высокопоставленный чиновник, точно будет.

Седьмой пакет санкций уже в действии

Напомним, что в конце июля ЕС утвердил седьмой пакет санкций. Он предусматривает запрет на экспорт российского золота, а также ювелирных изделий. Кроме того, благодаря этим ограничениям блокируются активы "сбербанка" в Европе.

Еще соответствующий документ гарантирует дополнительный экспортный контроль. И, конечно же, не обошлось без персональных санкций. В список попали более 50 как юридических, так и физических лиц.

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