Чтобы ослабить кремль, необходимо применить полное эмбарго на энергию россии, которая есть на рынке Европы. Об этом в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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"Цена этих более легких санкций – это кровь украинцев"

По словам Рейнсалу, подобный шаг практически повысит цену войны для путинского режима. А также поможет завершить войну в ближайшее время.

С моральной и перспективы безопасности так правильно. И я поддерживаю именно такие шаги,

– отметил чиновник.

Другой путь, якобы легче для общества Европы, предполагает оставить санкции на нынешнем уровне. Но плата за это – жизнь гражданских людей и военных Украины. По мнению главы МИД Эстонии, так быть не должно, потому что цена этих более легких санкций – это кровь украинцев.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

С анкции, внедряемые миром против страны-агрессора, имеют две цели. Первая – наказать. Вторая – заставить агрессора остановиться. И только те санкции, которые в ближайшей перспективе приведут к завершению войны, достаточно. Это будет означать, что санкции действительно работают, добавил он.

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