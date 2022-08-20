Для того щоб ослабити кремль, необхідно застосувати повне ембарго на енергію росії, яка є на ринку Європи. Про це в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів новопризначений міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
Читайте більше Ціль путіна, "скринька Пандори" та закінчення війни в Україні: інтерв'ю з главою МЗС Естонії
"Ціна цих більш легких санкцій – це кров українців"
За словами Рейнсалу, такий крок практично підвищить ціну війни для путінського режиму. А також допоможе завершити війну найближчим часом.
З моральної та з безпекової перспективи так правильно. І я підтримую саме такі кроки,
– зазначив посадовець.
Інший шлях, який нібито є легшим для суспільства Європи, передбачає залишити санкції на теперішньому рівні. Але плата за це – життя цивільних людей та військових України. На думку глави МЗС Естонії, так не має бути, бо ціна цих більш легких санкцій – це кров українців.
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Санкції, які впроваджує світ проти країни-агресора, мають дві цілі. Перша – покарати. Друга – змусити агресора зупинитися. І лише ті санкції, які у найближчій перспективі призведуть до завершення війни, є достатніми. Це буде означати, що санкції справді працюють, додав він.
Санкції проти росії: останні новини
- Україна закликає США впровадити обмеження проти всіх російських банків, аби позбавити путіна можливостей продовжувати вести війну.
- Литва підтримує рішення країн, які забороняють в'їзд росіянам. Але держава вважає, що це слід робити на рівні Євросоюзу.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що західні санкції проти росії повністю заблокували можливість москві отримувати будь-що для виготовлення озброєння.
Також цікаво – путін не відмовився від ідеї захопити і знищити всю Україну: дивіться відео