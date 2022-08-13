Нещодавно Естонія заборонила в'їзд до країни росіянам, які отримали шенгенські візи. Литва зробила на основі цього заявила, що такі рішення будуть працювати ефективніше, якщо весь Євросоюз зробить так само.

Зверніть увагу Литовці збиратимуть гроші на зброю для ЗСУ до Дня Незалежності

Литва заявила, що в'їзд росіянам треба заборони на рівні ЄС

Рішення про обмеження прав росіян вже ухвалили Естонія та Латвія. Згідно з початковою оцінкою, вони дуже схожі на обмеження, які зараз діють у Литві.

Литва послідовно виступає за санкції проти агресивних держав і дотримується позиції, що обмеження працюють ефективніше, якщо вони застосовуються на рівні ЄС,

– каже МЗС Литви.

Відомо, що після вторгнення росії в Україну Литва однією з перших країн ЄС обмежила видачу нових шенгенських і національних віз громадянам росії.

Литва збиратиме кошти для України до Дня Незалежності

До Дня Незалежності литовці збирають гроші на нову зброю для українських військових. До ініціативи закликатимуть доєднатися і людей з інших країн – Латвії, Естонії, Польщі тощо.

"Думаю, що це буде гарний подарунок, який ми хочемо зробити до Дня Незалежності України, 24 серпня. В нас є 8 активних днів для цього. Наша першочергова ціль – 4 мільйони євро", – розповів литовський журналіст.

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