Про це розповів міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Проте він сказав, що для росіян будуть винятки.

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"За тиждень діятиме санкція до шенгенських віз, виданих Естонською Республікою. Санкція означає, що візи залишаться дійсними. Проте на власників накладуть санкції під час в'їзду до Естонії. Тобто їм буде заборонять в'їзд до Естонії", – сказав міністр.

Хто не потрапить під санкції

Обмеження не стосуватиметься осіб, які є працівниками дипломатичних представництв в Естонії. Також санкції не поширюватимуться на членів їхніх сімей.

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Також до звільнення від заборони належать:

особи, що займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями;

особи, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС;

особи, в'їзд яких в Естонію необхідний з гуманітарних міркувань; близькі родичі осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії.

"По-перше, це становище набирає чинності через тиждень. По-друге, це означає, що левова частка шенгенських віз, виданих в Естонії, фактично продовжують діяти, але в'їзд заборонений до Естонії тим людям, які підпадають під винятки", – зазначив Рейнсалу.

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Реакція України

Керівник Офісу Президента відреагував на рішення Естонії. Він зазначив, що ізоляція та повернення росії в срср є метою цивілізованого Заходу.

"російська стратегія хамства і терору на державному рівні має залишитися виключно в кордонах рф і не поширюватися на демократичний світ", – написав Єрмак.

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