"Діти гинуть від ракет країни-агресора"

Естонія стала першою країною у світі, яка визнала дії російських збройних сил та військово-політичного керівництва рф геноцидом українського народу. За словами Рейнсалу, ціна агресії для росії має рости. Зокрема, МЗС Естонії запропонує Європейському Союзу заборонити видачу туристичних віз росіянам.

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Зверніть увагу! З такою ж заявою виступила також прем'єрка Естонії Кая Каллас. Вона заявила, що потрібно припинити видавати туристичні візи росіянам, оскільки "відвідування Європи – це привілей, а не право людини".

Міністр закордонних справ Естонії наголосив, що в Україні гинуть діти від ракет країни-агресора. У той самий час туристи з росії, громадяни держави-агресорки, яка вчиняє геноцид на території України, йдуть дивитися Лувр чи інші туристичні місця.

Це неправильно, кордони ЄС мають бути закриті для громадян рф,

– сказав він.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Посадовець додав, що відповідальність лежить і на російському населенні. Адже вони – громадяни країни, яка чинить зараз геноцид.

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