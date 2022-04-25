Ба більше, Кремль має відповідні військові плани проти цієї балтійської країни. Про це заявив посол Естонії в Україні Каїмо Кууск, передає 24 канал.

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Ми знаємо, що в Росії є військові плани проти нас. У них заплановані навчання, які хочуть провести, тому нам не треба чекати. Ми надаємо Україні зброю, і кожен "Джавелін", який уражає російський танк, робить загрозу проти нас меншою,

– сказав посол.

Він запевнив, що Естонія прийняла рішення: ніколи не залишати Україну наодинці. Крім того, інших своїх друзів, які стають жертвами агресії, Естонія також не залишить.

"Ми дуже прагматичні, насправді. Ми маленькі, але ми хочемо сказати, що ми компактні. Ми знаємо, що наша оборона, захист починається з Донбасу", – пояснив Кууск.

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