Более того, у Кремля есть соответствующие военные планы против этой страны Балтии. Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каим Кууск, передает 24 канал.

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Мы знаем, что у России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые хотят провести, поэтому нам не следует ждать. Мы предоставляем Украине оружие, и каждый "Джавелин", поражающий российский танк, делает угрозу против нас меньше,

– сказал посол.

Он заверил, что Эстония приняла решение: никогда не покидать Украину наедине. Кроме того, других своих друзей, становящихся жертвами агрессии, Эстония тоже не покинет.

"Мы очень прагматичны, на самом деле. Мы маленькие, но мы хотим сказать, что мы компактны. Мы знаем, что наша оборона, защита начинается с Донбасса", – объяснил Кууск.

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