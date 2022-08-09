"Дети гибнут от ракет страны-агрессора"
Эстония стала первой страной в мире, признавшей действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства рф геноцидом украинского народа. По словам Рейнсалу, цена агрессии для россии должна расти. В частности, МИД Эстонии предложит Европейскому Союзу запретить выдачу туристических виз россиянам.
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Министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что в Украине гибнут дети от ракет страны-агрессора. В то же время туристы из россии, граждане государства-агрессора, совершающего геноцид на территории Украины, идут смотреть Лувр или другие туристические места.
Это неправильно, границы ЕС должны быть закрыты для граждан рф,
– сказал он.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Чиновник добавил, что ответственность лежит и на российском населении. Ведь они – граждане страны, которая совершает сейчас геноцид.
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Как Эстония поддерживала Украину: последние новости
- 27 апреля Президент Эстонии Алар Карис подписал указ, запрещающий использовать символы россии в войне в Украине.
- В поддержку войны в Украине Эстония запретила въезд на свою территорию российским певцам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной. Запрет будет действовать в течение 5 лет.
- Эстонский посол в Украине Каимо Кууск заявил, что россия угрожает Эстонии, потому что имеет на нее военные планы. Поэтому государство предоставляет оружие украинской армии, ведь тем самым защищает свое будущее.
- Эстония официально признала действия российской армии в Украине геноцидом народа. Государство шокировано тем, как путинские военные поступали с мирными украинцами.
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