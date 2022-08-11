Об этом рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал. Однако он сказал, что для россиян будут исключения.

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"Через неделю будет действовать санкция в отношении шенгенских виз, выданных Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на владельцев наложат санкции во время въезда в Эстонию. То есть им будет запрещен въезд в Эстонию", – сказал министр.

Кто не попадет под санкции

Ограничения не будут касаться лиц, являющихся работниками дипломатических представительств в Эстонии. Также санкции не будут распространяться на членов их семей.

Также к освобождению от запрета относятся:

лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками;

лица, обладающие правом свободного передвижения согласно законодательству ЕС;

лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям; близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

"Во-первых, это положение вступает в силу через неделю. Во-вторых, это означает, что львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать, но въезд запрещен в Эстонию тем людям, которые подпадают под исключения", – отметил Рейнсалу.