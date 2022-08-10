Так, во вторник 9 августа, вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел вечером.

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Подробности инцидента

Вертолет пересек воздушную границу россии с Эстонией и находился в воздушном пространстве страны почти одну минуту.

Вертолет не имел плана полета, транспондер был выключен. У вертолета также была двусторонняя радиосвязь с эстонской службой воздушного движения.

Это уже третье нарушение воздушного пространства Эстонии за год

Это было третье нарушение воздушного пространства Эстонии за 2022 год. А в прошлом году самолеты российской федерации пять раз нарушали воздушное пространство Эстонии.

Эстония вызывает посла россии

Сегодня, 10 августа, МИД вызвал посла россии в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушной границы. Эстонские власти подчеркнули, что это неприемлемо.

На встрече МИД снова решительно осудил агрессию россии в Украине. Мы также подчеркнули, что россия должна уважать принципы национального суверенитета, территориальной целостности и международного права,

– отметили в ведомстве.

К слову, 1 августа немецкие, венгерские и итальянские истребители приступили к патрулированию воздушного пространства над Балтийским регионом. Для этого выделили около десятка самолетов и около 80 военных.

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