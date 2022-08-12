Про це 24 каналу розповів литовський журналіст та телеведучий Андрюс Тапінас. Він повідомив, що новий збір коштів почнеться з вівторка, 15 серпня.

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За його словами, до цього долучиться не лише Литва, вони закликатимуть доєднатися і людей з інших країн – Латвії, Естонії, Польщі тощо.

Це буде нова кампанія під назвою "Legion of Boom". Поки не можу сказати, що саме ми купуватимемо, але це будуть ті речі, які робитимуть "бум" російським танкам чи, можливо, навіть мостам чи аеродромам,

– наголосив Тапінас.

Але він пожартував, що це будуть не HIMARS, бо на це суспільству Литви поки не дозволяють збирати гроші.

"Думаю, що це буде гарний подарунок, який ми хочемо зробити до Дня незалежності України, 24 серпня. В нас є 8 активних днів для цього. Наша першочергова ціль – 4 мільйони євро", – відповів литовський журналіст.

Він запевнив, що литовці мають ентузіазм, всі дуже чекають, їм цікаво, на яку зброю будуть збирати гроші. "Всі кажуть, що вони готові, бо 10 серпня в них день отримання зарплат, тож в них будуть гроші. Думаю, що кошти знайдуться", – додав журналіст.

Я завжди кажу, що нам набагато дешевше допомагати Україні, ніж потім захищатися від росії самим,

– підсумував Тапінас.

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До слова, раніше литовський народ зібрав 6 мільйонів євро на "Байрактар" для України, який Туреччина погодилися передати безплатно. А на зібрані грооші литовці змогли придбати багато цікавих речей:

ракети та бомби для "Байрактара" за 1,5 мільйони євро;

протидронні гармати за 1,5 мільйони євро;

2 дрони-розвідники за 660 тисяч євро;

медикаменти та спеціальна допомога з Туреччини для 3 госпіталів в Черкасах за 350 тисяч євро;

у литовців залишилося 350 тисяч євро, які також підуть на допомогу ЗСУ.

Ще за понад 1 мільйон євро литовці закупили 80 спеціальних радарів для протидронних гармат. Вони допоможуть значно ефективніше знищувати російські безпілотники.

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