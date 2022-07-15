Про це 24 каналу розповів литовський телеведучий та автор збору на "Байрактар" Андрюс Тапінас. Насамперед він висловив співчуття усім українцям за трагедію у Вінниці. Журналіст вірить, що з часом "уроди з росії обов'язково отримають відплату".

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Які подарунки отримає ЗСУ від литовців

Литовці щедро допоможуть українським військовим. За 6 мільйонів євро придбали багато цікавих речей:

ракети та бомби для "Байрактара" за 1,5 мільйони євро;

протидронні гармати за 1,5 мільйони євро;

2 дрони-розвідники за 660 тисяч євро;

медикаменти та спеціальна допомога з Туреччини для 3 госпіталів в Черкасах за 350 тисяч євро;

зараз у литовців залишилося 350 тисяч євро, які також підуть на допомогу ЗСУ.

Ще за понад 1 мільйон євро литовці закупили 80 спеціальних радарів для протидронних гармат. Вони допоможуть значно ефективніше знищувати російські безпілотники.

Скоро ваші бійці отримають ці гармати з спеціальними радарами-детекторами дронів. Їм не потрібен буде візуальний контакт з безпілотником. Радар фіксує ціль на відстані до 5 кілометрів. Так ви зможете збивати російські "Орлани" та інші дрони за допомогою електроніки, – зазначив журналіст.

Литовці не збираються зупинятися

Тапінас наголошує, що литовці кожного дня питаються в нього, як можна ще допомогти Україні боротися проти агресора. Тому журналіст обов'язково організує додаткові збори для ЗСУ.

До прикладу, наступного тижня він збирається допомогти поляками збирати гроші на "Байрактар" для України.

Литва і Польща будуть допомагати один одному, щоб допомогти вашій країні. Нічого не закінчується, втоми від допомоги немає. Хочемо робити більше й більше. Особливо, коли бачимо такі жахи, які відбуваються в Україні, – наголосив Тапінас.

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