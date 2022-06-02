Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у своєму твітері подякував Туреччині і назвав її рішення дивовижним. Водночас він розповів, на що підуть зібрані на Bayraktar гроші.

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"Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася віддати Bayraktar, на який Литва збирала гроші, безкоштовно. Це дивовижно! На зібрані гроші ми придбаємо необхідні боєприпаси для Bayraktar, а решта грошей також підуть на підтримку України", – написав Арвідас Анушаускас.

Гроші на Bayraktar від Литви

Ще 25 травня литовський телеведучий Андрюс Тапінас оголосив про старт кампанії зі збору грошей на Bayraktar для Збройних Сил України. Кінцевою метою було 5 мільйонів євро. Зібрати всю необхідну суму йому вдалося за 3 дні – навіть більше, понад 5 мільйонів.

Телеведучий одразу ж повідомив, що закупівлю Bayraktar TB2 погодив з Міністерствами оборони Литви та Туреччини, а також – з виробником безпілотників.

Зауважте, що проєкт Андрюса Тапінаса Laisvės TV у межах кампанії зі збору грошей вже пожертвував Україні 62 тисячі євро.

До теми За 3 дні литовський ведучий зібрав усю суму на Bayraktar для ЗСУ

Невдовзі після того, як збір грошей на безпілотник звершився, міністр оборони Литви повідомив про підписання угоди з президентом турецького оборонного агенства про співпрацю з Міністерством національної оборони Литви.

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