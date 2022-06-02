Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в своем твитере поблагодарил Турцию и назвал ее решение удивительным. В то же время он рассказал, на что пойдут собранные на Bayraktar деньги.

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"Это невероятно, но Турция только что согласилась отдать Bayraktar, на который Литва собирала деньги, бесплатно. Это потрясающе! На собранные деньги мы приобретем необходимые боеприпасы для Bayraktar, а остальные деньги также пойдут на поддержку Украины", – написал Арвидас Анушаускас.

Деньги на Bayraktar от Литвы

Еще 25 мая литовский телеведущий Андрюс Тапинас объявил о старте кампании по сбору денег на Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. Конечной целью было 5 миллионов евро. Собрать всю необходимую сумму ему удалось за 3 дня – даже больше, более 5 миллионов.

Телеведущий сразу же сообщил, что закупку Bayraktar TB2 согласовал с Министерствами обороны Литвы и Турции, а также – с производителем беспилотников.

Заметьте, что проект Андрюса Тапинаса Laisvės TV в рамках кампании по сбору денег уже пожертвовал Украине 62 тысячи евро.

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Вскоре после того, как сбор денег на беспилотник завершился, министр обороны Литвы сообщил о подписании соглашения с президентом турецкого оборонного агентства о сотрудничестве с Министерством национальной обороны Литвы.

Оружие для Украины: последние новости

Украина получит от Великобритании ракетные системы M270. Они способны поражать цели на расстоянии 80 километров.

В то же время Германия решила поставлять Украине современную систему ПВО. Согласно информации СМИ страны, речь идет о зенитном ракетном комплексе IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц отметил, что с помощью соответствующих систем Украина сможет "защитить большой город от российских воздушных атак".

Не прекращается и мощная помощь от Польши. Страна передает Вооруженным Силам Украины самоходные гаубицы AHS Krab. Соответствующим оружием уже научили пользоваться 100 украинских военных.

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