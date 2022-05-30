Польская армия научила 100 украинских военных использовать это оружие. Поэтому теперь у Вооруженных Сил Украины будет еще больше возможностей, чтобы гнать россиян прочь.

Польша значительно увеличит армию и расходы на оборону на фоне угроз со стороны России.

Что известно о гаубицах AHS Krab

AHS Krab – это польские национальные самоходные гаубицы, при создании которых используют лицензионную башню от британской гаубицы AS90.

Длина ствола AHS Krab составляет 52 калибра. Для шасси выбрали южнокорейскую платформу от САУ K9 Thunder.

В состав батареи САУ входят:

командно-штабная машина командира батареи;

2 машины командиров взводов;

8 155-миллиметровых САУ;

2 транспортно-заряжающие машины;

машина для ремонта вооружения и электроники;

штабной машины командира батареи.

Производит гаубицы польская машиностроительная компания Huta Stalowa Wola. Она получила контракт от министерства обороны на создание 96 единиц САУ. В декабре 2020 года подписали контракт на еще 2 дивизиона, а в мае 2022 года компания заявила, что может изготовить еще три.

Смотрите видео, как работают гаубицы AHS Krab:

Обратите внимание! Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины в переговорах с Россией. Однако Варшава согласится на это только когда закончится война.

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Как мир помогает Украине оружием: последние новости

Правительство Чехии планирует предоставить Украине 600 – 700 миллионов чешских крон , что составляет 26 – 30,4 миллиона долларов. Эти деньги выделят на военные нужды нашего государства. В Праге отметили важность постоянной поддержки ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что в Украину уже привезли гаубицы САУ М109 калибра 155-миллиметров и противотанковые ракеты Harpoon. Чиновник отметил, что за это Киева нужно благодарить сразу несколько стран, которые скооперировались, чтобы помочь нам.

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