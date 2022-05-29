Речь идет о выделении Прагой от 600 до 700 миллионов чешских крон на военные нужды Украины, что равноценно примерно от 26 до 30,4 миллиона долларов. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в эфире местного телеканала 29 мая.

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Чехия может выделить до 30,4 миллионов долларов военной помощи Украине

Министр обороны Чехии отметила, что будет просить правительство в течение ближайших недель выделить больше денег на военную поддержку Украины. Она отметила, что сумма должна составлять от 600 до 700 миллионов чешских крон.

Очень важно, чтобы помощь Украине была постоянной. Чехия – одна из стран, поддерживающих Киев уже продолжительное время. Я подготовила новое предложение о предоставлении Украине военной техники на сумму от 600 до 700 миллионов крон, которое должны рассмотреть на заседании правительства,

– сообщила Чернохова.

Отмечается, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину Чехия была и остается одним из самых больших сторонников нашего государства в борьбе против агрессии Кремля. Сейчас республика уже предоставила Киеву вооружение, танки и вертолеты, а также другую военную технику общей стоимостью более 3,5 миллиарда чешских крон.

К слову, министр обороны Чехии также добавила, что ее ведомство тесно сотрудничает с посольством Украины в Праге по закупке вооружения и военной техники за деньги, которые небезразличные жители республики направляют на банковский счет посольства. Чернохова отметила, что на этот счет уже было направлено около 1,2 миллиарда крон.

Напомним, что недавно президент Чехии Милош Земан и лидер Швейцарии Игнацио Кассис обсудили войну в Украине. На брифинге по результатам встречи политики решительно осудили агрессию Кремля и заявили, что надеются на окончание этой войны путем победы Украины, а не "гнилого компромисса" с Россией.

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