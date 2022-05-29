Чиновник дал большое интервью немецкому изданию Die Welt, в котором заявил, что Германия "не может выполнить все пожелания" Киева. Вместе с тем он подчеркнул, что ФРГ поддерживает Украину и поставляет нашему государству оружие, в частности заверил, что украинские военные учатся справляться с немецкими гаубицами Panzerhaubitze 2000, которые вскоре поедут на фронт.

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Габек о помощи Германии Украине

Министр экономики ФРГ является членом партии "зеленых" (Die Grünen), и его политическая сила однозначно поддержала поставки оружия Украине, говорится в интервью. Роберт Габек приезжал с визитом в Киев еще в 2021 году, и тогда задолго до широкомасштабного вторжения России обсуждались поставки нашему государству оборонного вооружения.

Вместе с тем журналист Die Welt отметил, что российская армия убивает и свирепствует в Украине уже более трех месяцев, а поставки оружия из Германии в Украину до сих пор затягиваются. У Габека спросили, почему так происходит.

Министр экономики ФРГ ответил, что прямо сейчас украинские солдаты проходят обучение по использованию немецкой гаубической системы Panzerhaubitze 2000 – одной из самых современных артиллерийских установок в мире. Для их применения на фронте, по словам политика, необходимо специальное образование, и сама Украина настаивает на полном курсе обучения.

Вскоре Германия передаст это вооружение Украине. Поэтому нельзя сказать, что ФРГ вообще не снабжает или направляет слишком мало помощи Украине. Правда, Берлин действительно не может удовлетворить все нужды Киева. Поэтому и возникло определенное напряжение,

– отметил Габек.

Что известно о Panzerhaubitze 2000 Самоходная пушка-гаубица калибром 155 миллиметров разработана немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann. Взята на вооружение Вооруженных сил Германии в 1998 году. Оснащена автоматической системой зарядки с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных снарядов, а также современной системой высокоточной наземной навигации. Дальность огня со стандартным снарядом – до 30 – 36 км.

Напомним, что ранее, 27 мая, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз дал комментарий о поставках Украине военной помощи. Он заявил, что нужно противодействовать всем атакам России, а "нарратив Путина" необходимо опровергнуть. Глава немецкого правительства подчеркнул, что несправедливость не может победить право, а грубая сила не может быть средством политики.

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