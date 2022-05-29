Йдеться про виділення Прагою від 600 до 700 мільйонів чеських крон на військові потреби України, що рівноцінно приблизно від 26 до 30,4 мільйонам доларів. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в етері місцевого телеканалу 29 травня.

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Чехія може виділити до 30,4 мільйона доларів військової допомоги Україні

Міністерка оборони Чехії зауважила, що проситиме уряд протягом найближчих тижнів виділити більше грошей на військову підтримку України. Вона зазначила, що ця сума має складати від 600 до 700 мільйонів чеських крон.

Дуже важливо, щоб допомога Україні була постійною. Чехія є однією з країн, які підтримують Київ вже тривалий час. Я підготувала нову пропозицію надання Україні військової техніки на суму від 600 до 700 мільйонів крон, яку мають розглянути на засіданні уряду,

– повідомила Чернохова.

Зазначається, що від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Чехія була і залишається одним із найбільших прихильників нашої держави у боротьбі проти агресії Кремля. Наразі республіка вже надала Києву озброєння, танки та гелікоптери, а також іншу військову техніку загальною вартістю у понад 3,5 мільярда чеських крон.

До слова, міністерка оборони Чехії також додала, що її відомство тісно співпрацює з посольством України у Празі щодо закупівлі озброєння та військової техніки за гроші, які небайдужі мешканці республіки надсилають на банківський рахунок посольства. Чернохова зауважила, що на цей рахунок вже було надіслано близько 1,2 мільярда крон.

Нагадаємо, що нещодавно президент Чехії Мілош Земан та лідер Швейцарії Ігнаціо Кассіс обговорили війну в Україні. На брифінгу за результатами зустрічі політики рішуче засудили агресію Кремля й заявили, що сподіваються на закінчення цієї війни шляхом перемоги України, а не "гнилого компромісу" з Росією.

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