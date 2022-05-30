Это делают в ответ на угрозы, которые сейчас представляет Россия всему цивилизованному миру. Об этом 29 мая рассказал президент Польши Анджей Дуда.

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Будут увеличивать в течение следующих лет

Президент отметил, что многие поляки сейчас опасаются вооруженной агрессии со стороны России. Жители страны опасаются, что россияне будут на них нападать так же, как это сделали с Украиной.

Дуда отметил, что руководство страны поставило перед собой цель увеличения численности польских вооруженных сил в ближайшие годы. Однако не конкретизировал, как именно.

Какое сейчас войско у этой страны

По официальным данным Минобороны Польши, к концу 2020 года у них служило более 128 тысяч военных. Важным фактором является то, что более 107 тысяч – состав профессиональной армии. Также в стране тогда по приблизительным подсчетам была 21 тысяча человек в составе Сил территориальной обороны.

Однако в октябре прошлого года вице-премьер Ярослав Качиньский и министр обороны Польши Мариуш Блащак представили план увеличения оборонного бюджета. Там говорилось о том, что размер их войск должен увеличиться по меньшей мере в два раза – до 250 тысяч солдат и 50 тысяч резервистов. Также страна возобновит обязательную военную службу.

Важно! Польша стала членом НАТО в 1999 году. С этого времени она регулярно инвестирует в свою оборону не менее 2% ВВП страны.

Уже известно о приобретении техники

27 мая Министр обороны Польши заявил, что их страна уже планирует начать закупку новой военной техники. Он в тот день подписал письмо-запрос на закупку около 500 высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS.

Тяжелое вооружение будет закуплено в рамках польской ракетной программы под названием Homar. Следует заметить, что эти РСЗО достаточно мощные. Некоторые из модификаций могут точно бить в цель на расстоянии до 300 километров.

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