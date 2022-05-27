Об этом 27 мая сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он посетил город Сокулка в Подлясском воеводстве, где проходили учения по нейтрализации вероятных вражеских диверсионно-разведывательных групп.

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Лукашенко хочет дестабилизировать ситуацию в ЕС

По словам министра обороны Польши, Лукашенко стремится "прорвать" польско-белорусскую границу, а вместе с тем и границу с Евросоюзом, и таким образом создать кризисную ситуацию.

Режим Лукашенко все еще продолжает атаковать границу (между Беларусью и Польшей – ред. 24 канал), используя мигрантов, которых диктатор пригласил с Ближнего Востока,

– заявил Блащак.

По убеждению чиновника, все это происходит на фоне широкомасштабной войны в Украине и осознает план дестабилизировать Европу в интересах Кремля. Чиновник подчеркнул, что Польша делает выводы из войны в нашем государстве и поддерживает Киев.

Глава минобороны республики также добавил, что обратился в Соединенные Штаты Америки с запросом о возможности закупки реактивных систем залпового огня далекой дальности поражения HIMARS. Речь идет о 500 ракетных системах для нужд более 80 батарей системы Homar Вооруженных Сил Польши.

Это очень эффективное оружие. Доказательством тому нынешние события в Украине. Война, продолжающаяся за нашей восточной границей, напоминает Вторую мировую, и ключевое значение в ней имеет артиллерия,

– констатировал Блащак.

К слову, польские военные в Сокулке продемонстрировали министру обороны операцию по оцеплению и уничтожению ДРГ.

Добавим, что в мае 2022 г. с территории Беларуси в Польшу пытались нелегально попасть 800 мигрантов с Ближнего Востока. С начала года эта цифра достигает уже более 5 тысяч человек. Недавно в республике заявили, что до конца июня планируют построить на границе с Беларусью забор высотой 5,5 метра.

Напомним, что осенью 2021 года в результате целенаправленных действий самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на белорусско-польской границе обострился миграционный кризис. Белорусские пограничники начали буквально "выталкивать" мигрантов из Ирана, Ирака и Сирии через границу в Латвию, Литву и Польшу.

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