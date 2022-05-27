Также в Министерстве обороны Украины не исключают, что белорусов могут привлечь к войне против Украины. Об этом сообщил спикер ведомства Александр Мотузяник во время брифинга в "Медиацентре Украина – Укринформ", передает 24 канал.

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Сохраняется угроза нанесения россиянам с территории Беларуси ракетных ударов по критическим объектам гражданской инфраструктуры в Украине,

– отметил он.

Как он объяснил, все потому, что наблюдают перемещение ракет типа "Искандер-М" из района Осиповичей в Могилевской области в приграничные районы Брестской области Беларуси.

Готовят резервистов

Кроме того, как отметили в украинской разведке, на некоторых военных полигонах Воронежской области России проводят подготовку резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Общее их количество – до 1,5 тысяч солдат.

"Не исключено, что после завершения этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть привлечен к ведению боевых действий в Украине", - отметили в Минобороны.

Добавим, что 23 мая Генштаб ВСУ сообщал, что вооруженные силы ведут активную разведку со своей территории на Волынском и Полесском направлениях. Также они развернули дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.

Ждать ли угрозы со стороны Беларуси

Такой тезис отвергать не стоит. Впрочем, аналитики обычно склоняются к мнению, что Лукашенко не будет атаковать Украину, ведь это может стать для него "смертным приговором" .

Тем более, что среди белорусских военных эта идея не популярна . Есть мнения, что такими "бряцаниями оружия" Лукашенко просто хочет оттянуть часть подразделений ВСУ на Север Украины.

Вместе с тем белорусский диктатор приказал создать оперативное командование на границе с Украиной . Самопровозглашенный президент Беларуси якобы видит угрозы от Литвы, Латвии, Польши, а теперь – из-за боевых действий в Украине. Поэтому он якобы решил создать новое оперативное командование: туда сейчас отправляют часть войск по другим направлениям.

Эксперты же уверяют, что Беларусь действительно боится , что Украина на нее нападет. Внимание! Это не значит, что Белоруссия уже немедленно нападает на территорию Украины. Но они разместят часть собственных войск у границы.

Михаил Подоляк рассказал, что Украина контролирует ситуацию на границе с Беларусью. В частности, украинские власти объяснили, что понимают также мотивы Лукашенко и желания Москвы.

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