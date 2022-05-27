Об этом 24 канала рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Мы контролируем ситуацию на границе с Беларусью и понимаем мотивы Лукашенко, – Подоляк

По его словам, пока не видно ударных группировок из состава белорусской армии.

Хотя они задействуют на этом направлении около 7 – 8 батальонов для усиления охраны украинско-белорусской границы,

– объяснил Машовец.

Но, по его мнению, подобные действия Беларуси носят характер больше войск усиления, чем нападения на территорию Украины.

"О перемещении ракетных установок "Искандер" в Брестскую область, то это скорее желание увеличить зону поражения на территорию Украины, чтобы обстреливать ракетами западные области Украины ", - считает Машовец.

Он говорит, что это логичный шаг со стороны Беларуси, поскольку Запад снабжает нас оружием, в том числе и в пределах ленд-лиза. В то же время, по словам эксперта, белорусы намерены обстрелять пути снабжения.

Координатор группы "Информационное сопротивление" рассказал, что Беларусь также снимает технику с длительного хранения, проводят проверку системы управления.

Они проводят определенные подготовительные действия, но это больше несет оборонительный характер, потому что они опасаются, что Украина перейдет в наступление на Беларусь, а не наоборот.

– заявил Машовец.

Константин Машовец о военной активности в Беларуси:



Нападет ли Беларусь на Украину

Эксперты уверяют, что такую угрозу не стоит исключать, хотя аналитики склоняются к мнению, что Лукашенко не будет атаковать Украину, ведь это может стать для него "смертным приговором" . Тем более, что среди белорусских военных эта идея не популярна .

среди белорусских военных эта идея не популярна . По мнению военного эксперта и историка Михаила Жирохова, Лукашенко в очередной раз "делает спектакль" для Путина, чтобы он продолжал быть лояльным к нему.

Добавим, что 23 мая Генштаб ВСУ сообщал, что вооруженные силы ведут активную разведку со своей территории на Волынском и Полесском направлениях. Также они развернули дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.

В обращении за 26 мая в Генштабе добавили , что сейчас на территории Брестской области продолжаются тактические учения подразделений сил специальных операций, военно-воздушных сил и войск ПВО вооруженных сил Беларуси.

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