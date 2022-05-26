Белорусский оппозиционер Павел Латушко считает, что Путин заставляет Лукашенко наступать на Украину. Об этом он сказал 24 канала.

Лукашенко приказал создать оперативное командование на границе с Украиной

По его словам, если учесть последнюю встречу Путина с Лукашенко, длившуюся 5 часов, можно сделать определенные выводы.

Якобы Путин жестко заставляет Лукашенко идти в наземное наступление и присоединиться к войне против Украины,

– заявил Латушко.

Однако, как он уточнил, эта информация поступила к нему из собственных источников и нуждается в проверке. Вместе с тем последние заявления Лукашенко это подтверждают.

"Можно заключить, что такой сценарий (нападения со стороны Беларуси – 24 канал) – реальный. Впрочем Лукашенко якобы против этого сценария, он сопротивляется и не готов к этому", – добавил он.

Роль Лукашенко в войне против Украины

Вместе с тем, как добавил оппозиционер, раньше у Лукашенко была роль дестабилизировать ситуацию на границе Польши и Украины. Все для того чтобы взимать максимальное количество украинских военных к границе с Беларусью.

"С другой стороны, Лукашенко вместе с Путиным хотел бы "наказать" Польшу за то, что первая выражает существенную поддержку Украине и обеспечивает поставки оружия", - сказал он.

Лукашенко приказал создать оперативное командование на границе с Украиной: что известно

По сообщениям пропагандистского местного СМИ "Белта", в Беларуси уже есть западное и северо-западное оперативное командование. Лукашенко приказал создать еще одно на юге Беларуси, которое будет граничить с Украиной.

Самопровозглашенный президент Беларуси якобы видит угрозы от Литвы, Латвии, Польши, а теперь – из-за боевых действий в Украине. Поэтому он якобы решил создать новое оперативное командование: туда сейчас отправляют часть войск по другим направлениям.

Это не значит, что Белоруссия уже немедленно нападает на территорию Украины. Но они разместят часть собственных войск у границы.

Ждать ли угрозы со стороны Беларуси