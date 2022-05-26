Білоруський опозиціонер Павло Латушко вважає, що Путін змушує Лукашенка наступати на Україну. Про це він сказав 24 каналу.

Увага Лукашенко наказав створити оперативне командування на кордоні з Україною

За його словами, якщо врахувати останню зустріч Путіна з Лукашенком, яка тривала 5 годин, можна зробити певні висновки.

Нібито Путін жорстко змушує Лукашенко йти в наземний наступ і долучитись до війни проти України,

– заявив Латушко.

Однак, як він уточнив, ця інформація надійшла до нього з власних джерел і потребує перевірки. Разом з тим, останні заяви Лукашенка це підтверджують.

"Можна зробити висновок, що такий сценарій (нападу з боку Білорусі – 24 канал) – реальний. Утім Лукашенко нібито проти цього сценарію, він чинить спротив й не готовий до цього", – додав він.

Роль Лукашенка у війні проти України

Разом з тим, як додав опозиціонер, раніше у Лукашенка була роль дестабілізувати ситуацію на кордоні Польщі та України. Усе для того, щоб стягувати максимальну кількість українських військових до кордону з Білоруссю.

"З іншого боку, Лукашенко разом з Путіним хотів би "покарати" Польщу за те, що перша висловлює суттєву підтримку Україні й забезпечує постачання зброї", – зазанчив він.

Лукашенко наказав створити оперативне командування на кордоні з Україною: що відомо

За повідомленнями пропагандистського місцевого ЗМІ "Белта", в Білорусі вже є західне та північно-західне оперативні командування. Лукашенко наказав створити ще одне на півдні Білорусі, яке межуватиме з Україною.

Самопроголошений президент Білорусі нібито бачить загрози від Литви, Латвії, Польщі, а тепер – через бойові дії в Україні. Саме тому він нібито вирішив створити нове оперативне командування: туди зараз відправляють частину військ з інших напрямків.

Це не означає, що Білорусь вже негайно нападає на територію України. Але вони розташують частину власних військ біля кордону.

Чи чекати загрози з боку Білорусі